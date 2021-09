Google Foto, in arrivo per tutti la cartella per nascondere nudità

Google Foto integrerà una funzionalità denominata “Locked Folder” (cartella bloccata), una speciale cartella che consente di nascondere immagini e filmati sensibili dalla libreria principale, proteggendo l’accesso con una password o funzionalità biometriche, una novità già integrata in alcuni dispositivi Google e che ora arriverà per tutti i dispositivi con Android 6 o versioni seguenti.

Questa funzione – spiega il sito The Verge – è stata già integrata nei nuovi telefoni Pixel a giugno. Google non ha indicato quando la novità verrà estesa agli altri utenti ma riferito genericamente che sarà implementata in modo più ampio a breve.

Annunciando a maggio questa novità nell’ambito della conferenza Google I/O, Big G aveva riferito come esempio, la possibilità per i genitori di nascondere foto di nuovi cuccioli che si vogliono comprare ai bambini; ovviamente molte persone useranno la cartella in questione per tutti altri scopi.

Google spiega che è possibile nascondere foto e video sensibili in una cartella protetta nell’app Google Foto. Gli elementi nella Cartella bloccata non verranno visualizzati nella griglia di Foto, tra i ricordi, nelle ricerche o negli album e non saranno disponibili per altre app sul dispositivo che hanno accesso alle foto e ai video.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq — Google (@Google) May 18, 2021

Per configurare la Cartella bloccata bisogna aprire l’app Google Foto, selezionare “Raccolta”, poi “Utilità” e poi “Cartella bloccata”; da qui, basta seguire le istruzioni sullo schermo per sbloccare il dispositivo. Se la cartella è vuota, verrà visualizzato il messaggio: “Non ci sono ancora elementi”. Per salvare direttamente dalla fotocamera di Pixel alla Cartella bloccata, basta aprire l’app Fotocamera, nell’angolo in alto a destra, toccare “Galleria di foto”; poi “Cartella bloccata e scattare una foto. Le foto scattate con la funzionalità Cartella bloccata vengono salvate automaticamente nella Cartella Bloccata. È in qualunque momento possibile spostare foto o video nella Cartella bloccata: si selezionano le foto e i video da inserire, in alto a destra si tocca “Altro”, poi “Sposta nella Cartella bloccata” e “Sposta”.

Le foto e i video archiviati vengono comunque visualizzati quando si eseguono ricerche in Google Foto. La Cartella bloccata consente di tenerle nascoste e protette dal blocco schermo del dispositivo.