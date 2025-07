Rumor iPhone 17 Pro, tre cose che potrebbero rivoluzionare come fotografiamo

Un iPhone che diventa una specie di compatta superzoom. Il profilo lo disegna un nuovo e rumor da prendere con le dovute cautele apparso ieri sulle pagine di MacRumors.

Lo voce, che appare a poche settimane al lancio ufficiale dell’iPhone 17 Pro, attira l’attenzione più di altri perché si concentra su di un punto chiave dell’esperienza d’uso: l’esperienza fotografica.

Un anonimo tipster con presunti legami con una casa di produzione cinematografica coinvolta in una pubblicità Apple, sostiene che Apple starebbe preparando tre novità inedite per il comparto fotografico dell’iPhone 17 Pro:

Un nuovo teleobiettivo con zoom ottico fino a 8x , capace di variare la lunghezza focale grazie a un sistema mobile.

, capace di variare la lunghezza focale grazie a un sistema mobile. Un tasto aggiuntivo per i controlli fotocamera , posizionato sul bordo superiore del dispositivo.

, posizionato sul bordo superiore del dispositivo. Una nuova app Pro per scattare foto e girare video, con ambizioni da rivale diretta di Halide e Filmic Pro.

Zoom ottico 8x e tasto inedito: rumor affascinanti, ma improbabili

Un salto da 5x a 8x nello zoom ottico sarebbe un cambiamento importante, che implicherebbe l’adozione di una lente a periscopio di nuova generazione. Alcune indiscrezioni passate parlavano di sistemi ibridi che univano crop digitale e ottica, ma un vero zoom ottico continuo sarebbe un unicum nella storia degli iPhone.

Significherebbe una componente con elementi in movimento con tutto quel che comporta in fatto di complessità di costruzione e volendo anche di consumi di batteria. Fino ad oggi gli smartphone con questa funzione si contano sulle dita di una mano e i pochi lanciati (Sony Xperia 1 IV) hanno avuto recensioni pessime.

Ancora più sorprendente è il riferimento a un nuovo tasto fisico per il controllo della fotocamera, da aggiungere a quello già introdotto sul lato destro con iPhone 16. L’esistenza di un simile elemento sembra difficile da conciliare con la mole di rendering CAD, immagini dei gusci e leak affidabili che abbiamo visto negli ultimi mesi. Nessuno di questi mostra un bottone in quella posizione.

Proprio per questo, l’ipotesi appare poco credibile. Sarebbe altamente improbabile che una modifica hardware di questo tipo sia sfuggita ai radar dei leaker più attendibili, soprattutto a ridosso della fase finale di produzione.

Oltre a questo ci sarebbe da chiedersi a che cosa servirebbe un tasto aggiuntivo a quello di iPhone 16. Anche qui si aggiungerebbero complessità e costi ad un sistema che già di per sé è sufficientemente complicato da utilizzare.

App Pro: possibilità concreta, ma ancora senza tracce

Più verosimile è l’idea di un’app dedicata alla fotografia e al video in chiave professionale. Apple ha già fatto incursione in quest’area con la Final Cut Camera App, presentata nel 2024 insieme a Final Cut Pro per iPad. Non sarebbe strano che quell’esperimento si evolva in una soluzione dedicata agli utenti più esperti ed esigenti nel campo della fotografia.

In questo quadro, un potenziamento software ha molto più senso di una modifica strutturale dell’hardware. Anche perché lo sviluppo fotografico dell’iPhone segue da anni una logica di ottimizzazione progressiva che potrebbero ssfociare in un simile prodotto.

Tuttavia, anche in questo caso non si è ancora visto nulla di concreto: nessuna schermata, nessun riferimento nei codici di iOS 26, né rumor da parte delle voci più informate come Mark Gurman o Ming-Chi Kuo. Solo Jon Prosser ha parlato di una funzione che permetterà di registrare con la fotocamera frontale e posteriore contemporaneamente.

Ma a differenza dell’hardware, il software può essere sviluppato e mantenuto sotto copertura con molta più facilità. Apple potrebbe scegliere di annunciarlo direttamente sul palco, come “one more thing”.

Conclusione

Il rumor rilanciato da MacRumors apre scenari intriganti, ma va trattato con molta cautela. La fonte è anonima e senza precedenti, e alcune delle informazioni fornite sembrano difficilmente compatibili con quanto emerso finora da canali più affidabili.

Più che una fuga di notizie clamorosa, potrebbe trattarsi di un misunderstanding interno o di un concept di lavoro non destinato alla produzione finale. L’unico elemento che resta in piedi con un minimo di credibilità è l’ipotesi di un’app Pro. Ma per il resto, sarà settembre a confermare o smentire tutto.