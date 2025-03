Fotografi in missione per sistemare foto di personaggi famosi su Wikipedia

Pubblicità

Un gruppo di volontari sotto il nome di “WikiPortraits” sta lavorando per risolvere un problema di Wikipedia: brutti ritratti di varie celebrità associati alle rispettive pagine dell’enciclopedia online a contenuto libero, sostituendo immagini poco attraenti, e in alcuni casi decisamente brutte, con foto di alta qualità concesse in licenza.

Dallo scorso anno i fotografi in questione stanno catturando immagini nell’ambito di festival ed eventi vari, scattando migliaia di immagini, con l’obiettivo di migliorare la presentazione delle voci relative a migliaia di personaggi famosi.

A riferirlo è il sito 404 Media, spiegando che il problema delle immagini brutte associate a molti personaggi famosi deriva dalla necessità di usare esclusivamente foto concesse gratuitamente in licenza, immagini che chiunque può caricare. Di conseguenza, capita che le foto associate a personaggi famosi, risultino di bassa qualità.

“Nessun fotografo professionista carica le sue foto su Wikipedia perché vogliono guadagnare dagli scatti”, spiega Jay Dixit, professore di scrittura e fotografo dilettante di Wikipedia. “Di norma molte celebrità hanno foto di scarsa qualità su Wikipedia, sempre che abbiano una foto”, riferisce acnroa spiegando che quelle gratuite che si trovano online nelle pagine di Wikipedia sono di persone che magari le hanno scattate a qualche celebrità in aeroporto, usando il telefono.

Dixit fa parte di quello che, come accennato all’inizio, è un gruppo denominato WikiPortraits e che sta cercando di risolvere questo problema, un’idea che circolava da un po’ di tempo, spiega Kevin Payravi, uno dei co-fondatori dei “WikiPortraits“.

“Lo scorso anno abbiamo finalmente deciso di rendere l’idea realtà e abbiamo ottenuto un paio di accrediti al Sundance 2024 (importante festival cinematografico dedicato al cinema indipendente, ndr). Abbiamo inviato un paio di fotografi, allestito uno studio per i ritratti e questo è stato il nostro primo sforzo organizzativo negli USA per scattare foto di buona qualità alle persone per Wikipedia”.

Da gennaio di quest’anno, i fotografi di WikiPortraits hanno coperto una decina di festival e cerimonie di premiazione, scattando circa 5000 foto con licenza libera alle celebrità partecipanti. Questi ultimi si sono spesso mostrati collaborativi, lieti di contribuire al progetto. Gli scatti dei WikiPortraits sono al momento sfruttati in articoli di Wikipedia in 120 lingue, visualizzati fino a 80 milioni di persone al mese per singola pagina. Alcune foto sono state usate per articoli che hanno totalizzato 140 milioni di visite e molte altre sono state sfruttate da mezzo di informazione in tutto il mondo, inclusi CNN Brasil, Times of Israel e decine di altri in lingue varie.

Si tratta di uno sforzo notevole, che richiede tempo e denaro per partecipare ali eventi e molti fotografi riescono a farlo solo grazie a donazioni private, effettuate da chi ama semplicemente il lavoro di diffusione del sapere libero.