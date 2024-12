Caricabatterie da auto con cavi USB-C e Lightning avvolgibili, 100W a solo 17,99 €

Pubblicità

Niente più disordine in macchina con il caricabatterie con cavo anzi cavi integrati che è capace di caricare di tutto, persino un MacBook Pro. Lo comprate su Amazon a solo 18 euro grazie ad un coupon.

Questo caricabatterie che potrete usare nella vostra vettura nella presa accendisigari è perfetto per tantissimi. Il fatto che ha due cavi retrattili, di cui uno con spina USB-C e una con spina Lightning, lo rende adatto per un iPhone di precedente generazione e per uno di generazione attuale, oppure per un iPad e un MacBook persino un modelo Pro visto che l’uscita arriva a 100W.

I cavi sono lunghi 80 cm e possono arrivare a considerevole distanza, anche al sedile posteriore. Il fatto che i cavi non siano liberi è una comodità in più che si aggiunge a quella di non doverli neppure comprare.

È ben costruito, ha tutte le garanzie di sicurezza e anche un display che vi dice la potenza in uscita.

Questo accessorio costerebbe 22 euro ma grazie ad un codice lo pagate solo 17,99 €