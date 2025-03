Apple Arcade, ad Aprile arrivano 6 giochi con Space Invaders Infinity Gene Evolve e Katamari

Pubblicità

Ad aprile su Apple Arcade arriveranno sei nuovi giochi e aggiornamenti che si aggiungeranno agli oltre 200 titoli nel catalogo del servizio.

Il 3 aprile Katamari Damacy Rolling LIVE, il primo gioco originale del franchise Katamari dopo quasi otto anni, verrà lanciato in esclusiva su Apple Arcade. In questa nuova avventura, l’utente dovrà far rotolare il Katamari come ordinato dal Re di Tutto il Cosmo adottando il caratteristico gameplay della serie: rotola, raccogli e cresci. Il gioco si affianca ad altri titoli di Bandai Namco disponibili nel catalogo, tra cui Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, Tamagotchi Adventure Kingdom e PAC-MAN Party Royale.

Sempre il 3 aprile, su Apple Arcade arriveranno anche Space Invaders Infinity Gene Evolve, l’ultima novità della serie di TAITO CORPORATION; puffies., un rompicapo dei Lykke Studios, vincitori dell’Apple Design Award; RollerCoaster Tycoon Classic+ di Atari, ottimizzato per iPhone e iPad; The Game of Life 2+, sequel ufficiale del classico gioco da tavolo per famiglie di Hasbro firmato Marmalade Game Studio; e Sesame Street Mecha Builders+, una avventura STEM di StoryToys per bambini. Questi giochi saranno disponibili gratuitamente e senza acquisti in‑app.

Katamari Damacy Rolling LIVE di Bandai Namco

In questo eccentrico gioco d’azione, in esclusiva su Apple Arcade, l’obiettivo è ingrandire il Katamari arrotolando oggetti sparsi sulla terra. Il gioco è caratterizzato da un gameplay unico e bizzarro e da una colonna sonora che fonde diversi generi, e invita l’utente a far rotolare il Katamari per creare stelle e dare così energia al “live stream” del re. Man mano che si avanza appaiono i commenti dei fan del gioco, e più a lungo si gioca, più il pubblico si allarga. Completando le sfide del re e aumentando il proprio numero di persone iscritte, l’utente potrà sbloccare nuove fasi dinamiche.

Space Invaders Infinity Gene Evolve di TAITO CORPORATION

L’iconica e duratura serie torna in esclusiva su Apple Arcade. Space Invaders Infinity Gene Evolve promette di combinare un’azione adrenalinica con un gameplay intuitivo che permette di alternare in modo fluido la modalità classica e quella sparatutto, adattandosi al volo agli schemi di attacco del nemico. Con l’avanzare del gioco, l’estetica retrò si trasforma in uno sparatutto 3D all’avanguardia, sbloccando navicelle sempre più potenti, compresi caccia di classici sparatutto TAITO come Darius, Night Striker e RayStorm.

puffies. di Lykke Studios

Questo gioco rilassante reimmagina i classici puzzle con il fascino nostalgico degli adesivi gommosi. L’utente potrà completare puzzle disegnati a mano, sbloccare pack di adesivi a tema e creare la propria collezione. Potrà anche competere nelle classifiche, affrontando sfide giornaliere per aumentare il proprio punteggio e scalare le posizioni.

RollerCoaster Tycoon Classic+ di Atari

Combinando le caratteristiche di due dei titoli più amati e di maggior successo della serie, RollerCoaster Tycoon e RollerCoaster Tycoon 2, questo nuovo gioco invita a creare e gestire parchi con le giostre più stravaganti che si possano immaginare. RollerCoaster Tycoon Classic+ è ottimizzato per iPhone e iPad, e offre la stessa profondità di gioco e lo stesso stile grafico dei best-seller originali di Chris Sawyer per PC. Include anche tre expansion pack (Wacky Worlds, Time Twister e Toolkit) e si può giocare su iPhone, iPad e Mac.

The Game of Life 2+ di Marmalade Game Studio

Il sequel ufficiale dell’amato gioco da tavolo arriva su Apple Arcade e offre ancora più scelte, avventure e contenuti esclusivi. Con mille vite da vivere, è l’utente a definire la propria strada: che voglia trovare l’amore, dedicarsi alla carriera dei propri sogni, avere figli o adottare un animale domestico, la scelta è soltanto sua. In esclusiva per Apple Arcade, sarà possibile vestire la propria pedina con un outfit futuristico ed esplorare 10 professioni speciali in ambiti che vanno dall’addestramento di delfini alla meccanica quantistica. L’utente farà girare l’iconica ruota, affronterà i bivi della vita e inseguirà la vittoria attraverso la felicità, il sapere o la ricchezza.

Sesame Street Mecha Builders+ di StoryToys

In Sesame Street Mecha Builders+, i bambini si uniranno a Mecha Elmo, Cookie Monster e Abby Cadabby in una avventura STEM dove il sapere incontra la creatività. Sviluppato da StoryToys in collaborazione con Sesame Workshop, questo gioco unisce scienza, ingegneria, matematica e creatività attraverso mini-giochi e attività coinvolgenti. L’utente può risolvere rompicapo, esplorare la fisica, esercitarsi nel coding, mescolare colori, creare musica e intraprendere fantastiche missioni, il tutto al proprio ritmo.

Oltre ai nuovi giochi, sono in arrivo anche aggiornamenti dei contenuti per alcuni dei titoli giocabili su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro, tra cui Edizione Arcade di NBA 2K25, PGA TOUR Pro Golf e Skate City: New York.

Edizione Arcade di NBA 2K25 di 2K: il 13 marzo, il leggendario Kareem Abdul-Jabbar si aggiungerà alla formazione della modalità Grandissimi.

PGA TOUR Pro Golf di HypGames, Inc.: il 13 marzo si potrà giocare sul nuovo campo da golf TPC Sawgrass e affrontare una serie di sfide in solitaria nella nuova modalità Campagna.

Skate City: New York di Snowman and Agens: il 27 marzo arriveranno 30 nuovi livelli con 90 nuovi obiettivi da padroneggiare nella modalità Pro Skate.

Questo mese ci saranno anche aggiornamenti per giochi apprezzati come Ridiculous Fishing EX, Talking Tom Blast Park, Dear Reader, Temple Run: Leggende, Three Kingdoms HEROES e altri ancora.