Con l’obbligo di verifica età sui siti per adulti è boom di VPN nel Regno Unito

Gli sviluppatori di Proton VPN hanno segnalato un incremento del 1400% di abbonati tra i propri utenti dopo che nel Regno Unito è entrata in vigore la legge che obbliga a dimostrare di avere più di 18 anni tramite sistemi di verifica dell’identità per accedere a siti per adulti.

Nel Regno Unito app e siti che mostrano contenuti espliciti devono obbligatoriamente verificare l’età con sistemi quali: riconoscimento facciale e dati bancari, spiega Mashable, una novità che rende il Paese uno dei più rigidi al mondo nella regolamentazione dell’accesso a contenuti per adulti.

Gli sviluppatori del software avevano notato già un incremento di utenti dopo che alcuni siti per adulti hanno abbandonato la Francia, scegliendo di non adeguarsi ai nuovi meccanismi di verifica dell’età, un requisito che anche il governo francese ha predisposto per legge per l’accesso a determinati siti.

Un portavoce di Proton VPN ha riferito a Mashable di un incremento di nuovi utenti a partire dalla mezzanotte di venerdì, da quando sono attive le nuove norme nel Regno Unito. “Questo mostra chiaramente che gli adulti sono preoccupati per l’impatto che le leggi sulla verifica dell’età hanno sulla loro privacy”, spiega il portavoce.

La nuova misura rientra nell’Online Safety Act, approvato nel 2023, con l’obiettivo di rendere Internet più sicuro, in particolare per i minori. Il provvedimento riguarda non solo i siti specificatamente per adulti ma anche piattaforme social, forum e app di incontri.

Finora bastava semplicemente spuntare su una casella per confermare di essere adulti; le nuove regole prevedono: il caricamento di un documento di identità, un selfie per stimare l’età con sistemi di intelligenza artificiale, verifiche bancarie o della carta di credito, il ricorso a servizi online di identità certificata. I siti non conformi rischiano fino a 18 milioni di sterline o il 10% del fatturato globale.

I sistemi di verifica dell’età arriveranno anche in Italia

Test con meccanismi di verifica dell’età sono in corso anche in italia: la Commissione europea che ha rilasciato il prototipo dell’app che permette la verifica dell’età, in un contesto di crescente preoccupazione a livello globale per l’influenza dei social media sulla salute mentale dei bambini.

Il compito dei test in Italia è affidato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Quando la verifica dell’età diventerà obbligatoria, i fornitori dei servizi per adulti dovranno chiedere agli utenti di confermare la maggiore età. I siti web riceveranno la prova che l’utente ha più di 18 anni, senza indicazioni relative a età e altri dettagli.