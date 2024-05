Final Cut Camera è l’app di Apple per registrazioni video professionali

In occasione dell’evento del 7 maggio, Apple – come previsto – ha presentato non solo i nuovi Pad Pro con chip Apple M4, gli iPad Air M2 riprogettati e la nuova Apple Pencil Pro, ma anche nuove app come Final Cut Pro 2, la versione rinnovata di Logic Pro e la nuova app di Cupertino Final Cut Camera per iPhone e iPad.

Final Cut Camera è una nuova app di acquisizione video che arriverà a breve e permette di collegarsi ai dispositivi in wireless e dirigere a distanza ogni angolazione del video, con controlli di livello professionale.

Apple spiega che Final Cut Camera può essere usata anche come app di acquisizione video professionale a sé stante su iPhone e iPad (è comparibile su iPhone XS e modelli successivi con iOS 17.4 o successivo, e con i modelli di iPad con iPadOS 17.4 o successivi).

Grazie al supporto per i progetti esterni, è possibile modificare i file direttamente su un’unità esterna, sfruttando – dove disponibile – la connessione Thunderbolt di iPad Pro.

L’app Final Cut Camera per iPhone e iPad rende possibile l’uso della funzione Live Multicam in Final Cut Pro 2 per iPad, permettendo di monitorare e controllare in tempo reale ogni feed video individualmente. Sfruttando le fotocamere di iPhone e iPad, Final Cut Camera consente di regolare opzioni come il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco manuale, e di monitorare le riprese con indicatori di sovraesposizione e misuratori audio.

È anche possibile regolare ISO e velocità dell’otturatore, o attivare il focus peaking per moltiplicare il potenziale del sistema di fotocamere di iPad Air e iPad Pro. Final Cut Camera può anche essere scaricata come app di acquisizione video a sé stante, per fare riprese professionali con iPhone e iPad usando controlli manuali di precisione. Apple spiega che Final Cut Camera sarà disponibile gratuitamente questa primavera come app singola.

Si parte dai rispettivi collegamenti per le novità degli iPad Pro 2024 con schermo OLED e chio M4 e iPad Air 2024 M2 appena presentate da Apple.