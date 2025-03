Apple, nuove custodie per iPhone e cinturini Apple Watch con colorazioni primaverili

Pubblicità

Oltre al nuovo iPad Air con chip M3 e Apple Intelligence e l‘iPad di 11a generazione, Apple ha presentato anche nuove custodie in silicone per iPhone e cinturini per Apple Watch con colorazioni primaverili.

Le custodie in silicone (59,00 €) per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 pro Max, sono disponibili nelle colorazioni: Pervinca, Rosa peonia, Acquamarina, Mandarancio, Giallo carambola, Blu oltremare, Verde lago, Fucsia, Prugna, Nero, Grigio pietra e Denim.

Apple spiega che in queste custodie MagSafe l’esterno in silicone riciclato al 55% è liscio e piacevole al tatto, mentre la fodera interna in soffice microfibra “protegge ogni millimetro” del telefono. È compatibile con il Controllo fotocamera, perché i movimenti del dito vengono trasmessi al tasto da un componente in cristallo di zaffiro con strato conduttivo. “Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 16, la custodia si aggancia in un attimo come per magia, e anche la ricarica wireless diventa più veloce”, spiega ancora Apple. “Quando è il momento di ricaricare non devi nemmeno toglierla: ti basta appoggiare l’iPhone direttamente sull’alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi2 o Qi”.

I cinturini Solo Loop (49€) sono disponibili nelle colorazioni: Verde boreale, Pervinca, Rosa peonia, Nero e Rosa fard; come altri cinturini sono disponibili in varie taglie per offrire vestibilità ottimale e il massimo comfort.

Apple spiega che il Solo Loop è realizzato in gomma siliconica liquida; è un cinturino elastico dal design esclusivo senza fibbie, chiusure o parti sovrapposte, comodissimo al polso e facile da infilare e sfilare. Uno speciale trattamento ai raggi UV rende la superficie morbida e piacevole al tatto. In più resiste all’acqua e al sudore, così puoi portarlo ovunque.

I cinturini Sport (49€) sono disponibili nelle colorazioni Pervinca, Acquamarina, Mandarancio, Galassia, Nero, Grigio pietra e Rosa fard; anche questi per varie dimensioni della cassa e nelle varianti S/M (regolabile per polsi da 130-180mm) e M/L (per polsi da 150-200mm). Il cinturino Sport è robusto e morbido; è realizzato in fluoroelastomero, un materiale ad alte prestazioni, liscio e piacevole a contatto con la pelle. Un sistema pin-and-tuck gli permette di adattarsi perfettamente al tuo polso.

I cinturini Solo Loop intrecciati (99€) sono disponibili nelle colorazioni: Rosa peonia, Acquamarina, Mandarancio, Mezzanotte e Denim, per dimensioni della cassa 42mm e 46mm e in varie taglie per offrire vestibilità ottimale e il massimo comfort. Il Solo Loop intrecciato composto da 16.000 fili in poliestere riciclato, intrecciati con fibre ultrasottili di silicone grazie a un avanzato strumento di precisione e poi tagliati con il laser all’esatta lunghezza richiesta. La trama è morbida e piacevole al tatto, e resiste all’acqua e al sudore.

Apple mette a disposizione anche il cinturino Hermès En Mer (479€) nelle colorazioni Bleu Nuit e Bleu Hydra, con colori che richiamano le onde del mare. Questi vantano un sottile motivo ad H e una speciale fibbia in titanio coordinata alla cassa. Altra novità è il cinturino Apple Watch Hermès – Cinturino Simple Tour Attelage Twill Jump (349€) disponibile nelle colorazioni Kraft/Bleu Glacier, Gris Platine/Mauve, Rose Sakura/Jaune de Naples, Noir/Gold e Rouge Grenat/Vermillon. Il cinturino Simple Tour Attelage Twill Jump è indicato come “il modello più etereo e delicato” per Apple Watch Series 10. “legante, ma con un tocco di brio dato dal vivace profilo a contrasto: un omaggio al tradizionale bordo colorato di tante creazioni Hermès”.