Friggitrice ad aria con vano da 12 litri in sconto a 63 €

Cercate una friggitrice ad aria abbastanza grande da poter contenere un pasto per tutta la famiglia? Allora valutate l’acquisto del modello in offerta in questo momento, il cui scompartimento ha una capacità di 12 litri, abbastanza appunto per preparare porzioni abbondanti in una sola volta ed accontentare così famiglie numerose o chi ama organizzare pranzi e cene con amici.

Questa generosa capienza infatti permette di cucinare più alimenti contemporaneamente, ottimizzando tempi e risorse in cucina.

Si controlla tramite un display touch multifunzionale che permette di selezionare i programmi di cottura desiderati con estrema facilità anche a chi non ha grande familiarità con questo tipo di elettrodomestici.

C’è una funzione appositamente progettata per permettere di controllare in ogni momento lo stato degli alimenti in cottura, riducendo così il rischio di errori e permettendo di ottenere risultati precisi.

Essendo una friggitrice ad aria si può usare anche per cucinare senza olio, così chi lo desidera può ridurre il consumo di grassi senza rinunciare al gusto della frittura.

Specifichiamo comunque che questo elettrodomestico non si limita a funzionare come friggitrice ad aria, ma può essere impiegato anche come forno a microonde.

Lo scompartimento interno è realizzato in acciaio inossidabile e perciò anche facile da pulire al termine della cottura, e c’è un programma di raffreddamento intelligente che aiuta a mantenere le componenti interne in buone condizioni prolungando la vita del prodotto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 63 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

