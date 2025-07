Friggitrice per famiglie Airfryer Philips 3000 Serie XL Airfryer a 89,99 €

È in offerta su Amazon la Philips 3000 Serie XL Airfryer, utile per preparare pietanze croccanti e leggere senza olio. Il prezzo scende a 89,99€ invece dei 122,50€, un ottimo prezzo per un prodotto capace di cucinare con tecnologia RapidAir e dotato di capacità XL per cucinare fino a 5 porzioni alla volta.

Design compatto e tecnologia RapidAir

La Philips 3000 Serie XL Airfryer adotta la tecnologia RapidAir con design a stella marina per distribuire l’aria calda in modo uniforme all’interno del cestello, garantendo cotture omogenee e croccanti senza necessità di olio. Il cestello ha una capacità di 6,2 litri, pensata per cucinare porzioni abbondanti, fino a 1,2 kg di ingredienti in un’unica sessione. Le dimensioni contenute dell’apparecchio si adattano facilmente al piano cucina, mentre il rivestimento antiaderente semplifica la pulizia.

Programmi preimpostati e app integrata

Questa friggitrice è dotata di touch screen con 8 impostazioni rapide: si può scegliere con un solo tocco la modalità di cottura più adatta per patatine, carne, pesce, snack surgelati, cosce di pollo, verdure, torte e altro ancora. Oltre alle funzioni rapide, l’integrazione con l’app HomeID permette di esplorare ricette guidate e suggerimenti personalizzati, comprese opzioni vegetariane e vegane. Una soluzione utile per chi vuole variare la dieta senza rinunciare alla semplicità d’uso.