Masterizzatore e hub compatto con cavo USB-C a soli 15 €

Questo masterizzatore CD/DVD e hub tutto-in-uno attualmente in promozione vi permette di ampliare le possibilità di connessione del vostro computer mantenendo al tempo stesso la possibilità di leggere e scrivere supporti ottici.

Il masterizzatore funziona con CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM e DVD±R/RW e vi permette di leggere/scrivere sui CD a una velocità di 24x e sui DVD fino a 8x.

Per quanto riguarda invece la funzione di hub, mette a disposizione due USB-A (di cui una 3.0 e una 2.0), due USB-C, un lettore di schede microSD e uno per schede SD. Questo significa che potete usarlo anche collegare più periferiche contemporaneamente oltre che leggere il contenuto di schede di memoria usate nelle fotocamere o con lo smartphone.

È compatibile con PC su cui gira Windows XP e versioni successive, ma anche con macOS e Linux. Non è invece supportato su TV, smartphone, tablet, ChromeOS, sistemi per auto o videoproiettori.

Spesso meno di 2 cm e con un peso di circa 300 grammi, può essere facilmente trasportato ovunque. A tal proposito facciamo notare che si collega ai computer tramite il cavo integrato avente doppio connettore USB-A e USB-C, lungo tra i 10 e i 15 cm, e che al termine può essere incassato nel fondo del dispositivo, riducendo così il rischio di grovigli e danni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 15 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

