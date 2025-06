Frigo pic-nic e congelatore, 40 litri sconto a 177,99 euro

Il pic-nic con bevande e cibi sempre freschi è ora una realtà alla portata di tutti grazie allo sconto sul frigorifero portatile Alpicool CX40 a 177,99€ invece di 219,99€.

Questo accessorio è progettato per il raffreddamento rapido e stabile, perfetto per viaggi in auto, campeggio e attività all’aperto. Raggiunge lo zero in soli 15 minuti e mantiene la temperatura anche dopo lo spegnimento grazie all’isolamento integrato.

Con una capienza di 40 litri, il CX40 può contenere fino a 57 lattine da 330 ml o 28 bottiglie da 550 ml. L’interno è progettato per essere utilizzato sia come frigorifero che come congelatore, offrendo flessibilità nella conservazione di bevande, cibo e altri articoli durante i viaggi. L’ampia apertura superiore consente un accesso rapido e comodo al contenuto.

La funzione di protezione della batteria integrata previene il rischio di scaricare l’auto durante l’utilizzo. Il sistema a tre livelli interviene automaticamente in base alla tensione disponibile, mentre la memoria della temperatura consente di riprendere l’attività senza reimpostazioni. È un dettaglio utile per soste prolungate o viaggi itineranti.

Alpicool CX40 è compatibile con alimentazione 12V per auto e 230V per uso domestico, rendendolo adatto sia per l’utilizzo in movimento che in situazioni stazionarie. Include adattatori per entrambe le opzioni. Le ruote robuste e il manico telescopico facilitano il trasporto anche su superfici sconnesse, riducendo l’ingombro e lo sforzo necessario per il trasporto.

Disponibile ora su Amazon a 177,99€ invece di 219,99€

