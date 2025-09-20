Sui frigoriferi Samsung lo schermo esterno mostra pubblicità

Grazie ai big data e agli algoritmi, gli annunci vengono mirati in modo sempre più preciso, finendo per “inseguirci” ovunque, anche in ambiti impensabili fino a poco tempo addietro:dDopo un aggiornamento software su alcuni frigoriferi Family Hub di Samsung, negli USA sono comparsi annunci pubblicitari sui display di questi elettrodomestici.

Samsung ha riferito al sito The Verge che quelli mostrati sono “annunci curati”, e questo nonostante ad aprile l’azienda sudcoreana aveva riferito al sito statunitense che non aveva intenzione di usare

Samsung afferma che si tratta di un “programma sperimentale” che dovrebbe – bontà loro – “rafforzare il valore” di possedere un frigorifero smart di questo brand.

Di seguito una dichiarazione rilasciata al sito Android Authority: “Samsung è impegnato nell’innovazione e nel migliorare i valori della vita ogni giorno per i clienti dei nostri elettrodomestici. Nell’ambito di nostri continui sforzi per rafforzare questi valori, negli Stati Uniti stiamo attuando un programma pilota per proporre promozioni e annunci pubblicitari curati su alcuni modelli di frigoriferi Samsung Family Hub”. E ancora. “Nell’ambito di questo programma pilota, i frigoriferi Family Hub negli Stati Uniti riceveranno un aggiornamento over-the-network (OTN) con Termini di Servizio (T&C) e informativa sula privacy (PN). Le pubblicità appariranno sulle Cover screen di alcuni frigoriferi Family Hub quando lo schermo è inattivo. Il format pubblicitario degli annunci può cambiare in base alle opzioni di personalizzazione del Family Hub per la Cover Screen, e non compariranno quando le Cover Screen sono impostate nella Modalità Arte o per la visualizzazione di album fotografici”.

Gli annunci possono essere ignorati, nel senso che, quando appaiono, l’utente può scegliere di non vedere più l’annuncio appena mostrato.

Anche LG tempo addietro ha riferito di avere in cantiere annunci in streaming sulle TV e servizi che prevedono un abbonamento per l’uso con suoi elettrodomestici, un modo per contribuire a incrementare le entrate.