Il router FRITZBox 6860 5G è telefonia, domotica e internet veloce tutto in uno

Ecco un dispositivo in grado di rispondere a tutte le esigenze di accesso ad Internet in assenza di linea o fibra: ci riferiamo al FRITZ!Box 6860 5G e se il nome vi suona familiare è perché ve ne avevamo già parlato quando lo abbiamo visto in anteprima all’IFA dello scorso anno nonché, nel modello definitivo, alla fiera di Berlino di settembre. Torniamo a scriverne perché è finalmente giunto sul mercato italiano e chi volesse lo trova anche su Amazon e nei grandi retail a fine mese.

Il router merita un approfondimento perché è dotato di una lunga serie di funzioni e caratteristiche tecniche che lo rendono desiderabile in più di un contesto. Data la sua natura si potrebbe ritenere anche una soluzione definitiva all’accesso ad Internet in quanto è in grado di far navigare ad alte velocità sia in casa che all’aperto, portando così la rete laddove normalmente non sarebbe facilmente possibile.

Dove e come installarlo

Partendo dalla confezione, al suo interno troviamo due sostegni: uno, di colore rosso, che ne facilita l’alloggiamento su tavoli e mensole; l’altro, con finitura bianca, consente di fissarlo alla parete o ad una finestra così da migliorarne la ricezione anche negli ambienti più “difficili”.

Se sufficientemente riparato si può installare perfino all’esterno in quanto è certificato IP54; e a quel punto si potrebbe combinare anche con un ripetitore o un altro Fritz tramite la porta LAN dell’adattatore di alimentazione PoE (anche questo incluso in dotazione) per migliorare la copertura Wi-Fi e DECT all’interno.

Questa versatilità fa sì che chi lo acquista può di fatto usare la stessa nano-SIM, sottoscrivendo quindi un unico abbonamento, e usarlo tutto l’anno tra casa, ufficio e casa vacanze grazie alla sua facile trasportabilità e alla possibilità di gestire sia un centralino telefonico dect (o con smartphone Android o iOS come terminali) che fax-segreteria telefonica.

A cosa serve

Col FRITZ!Box 6860 5G non solo vi collegate facilmente ad internet ma permettete anche agli ospiti di navigare senza tuttavia accedere alla rete domestica, mantenendo così al sicuro tutti i dispositivi domotici connessi allo stesso dispositivo.

Vi permette persino di utilizzare la scheda telefonica a trecentosessanta gradi perché tramite la base DECT è possibile collegare fino a 6 telefoni cordless e 10 telefoni IP e quindi telefonare tramite VoLTE (Voice over LTE), VoNR (Voice over New Radio) oppure in alternativa via VoIP/SIP.

Si possono inoltre impostare fino a 5 segreterie telefoniche, un fax e la funzione SMS con possibilità di inoltro dei messaggi via email.

E’ possibile anche utilizzare direttamente gli accessori domotici come lampade, controllo valvole, termostati e interruttori basati su tecnologia dect prodotti da AVM o terze parti oltre a Gateway di terze parti che permettono il collegamento con altre tecnologie wireless.

Le tecnologie

Come dice il nome stesso, è un hotspot che supporta le reti di ultima generazione: nello specifico grazie alla tecnologia Fixed Wireless Access supporta il 5G standalone (SA), il 5G non-standalone (NSA) oltre ovviamente agli altri standard mobili 4G e 3G, con velocità di trasmissione dei dati che può raggiungere gli 1,3 Gbit/s in download e 900 Mbit/s in upload grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 a lungo raggio.

Tenete soprattutto presente che non solo supporta numerose frequenze di rete mobile (l’elenco completo qui sotto) ma anche quelle future come le n75, n76 e n77 in modo da garantire già oggi una certa compatibilità con le reti di domani.

Specifiche tecniche

Comunicazione mobile 5G conforme a 3GPP Release 16 con aggregazione dual carrier 5G;

Supporto per 5G standalone (SA) e 5G non-standalone (NSA);

Supporto bande 5G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78 (tutte 4×4 MIMO);

Comunicazione mobile 4G conforme a LTE Advanced Pro Categoria 19 con aggregazione carrier 4G/LTE quintupla;

Supporto bande 4G: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (tutte 4×4 MIMO);

Supporto per Dynamic Spectrum Sharing (DSS);

Wi-Fi 6 2×2 MIMO, dual-band 2.4 e 5 GHz;

Wi-Fi 6 con velocità fino a 2400 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2.4 GHz).

Disponibilità e prezzo

FRITZ!Box 6860 5G costa 489 € ed è in vendita anche su Amazon con consegna a fine Marzo. Sarà disponibile anche presso grandi retail negli stessi giorni.

Qui sotto trovate invece le schede prodotto degli altri router LTE di Fritz e un confronto delle specifiche tecniche principali:

Su AVM e Fritz

Per tutte le altre novità di Fritz fate riferimento a questa sezione del nostro sito web, mentre se preferite risalire a tutte le novità del marchio AVM sfogliate gli articoli allegati in questa pagina. Se invece volete conoscere altri dispositivi dedicati alla Smart Home qui su Macitynet trovate un’intera area dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.