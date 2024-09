Con AVM e FRITZ la casa digitale a prova di futuro a IFA 2024

Pubblicità

La casa digitale è al centro dell’ampia gamma di novità AVM e FRITZ in mostra nello stand completamente rinnovato a IFA 2024: la società di Berlino sfoggia dispositivi di connessione di ultima generazione per fibra ottica, 5G, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi e anche nuovi dispositivi e funzioni per la casa smart con la linea FRITZ!Smart.

AVM annuncia che la linea FRITZ!DECT d’ora in poi cambia nome in FRITZ!Smart ma rimane sempre dedicata a dispositivi smart per energia, illuminazione, riscaldamento e in generale automazione e controllo della casa.

Il primo prodotto della linea FRITZ!Smart è FRITZ!Smart Energy 250, un sensore di corrente per monitorare e ottimizzare il consumo energetico. Alimentato tramite USB o batterie, si collega a un FRITZ!Box tramite tecnologia DECT e può essere attaccato magneticamente a un contatore elettrico digitale.

Legge i dati energetici in tempo reale dal contatore tramite infrarossi e li condivide con FRITZ! Smart Home. Così gli utenti possono monitorare i consumi e valutarli a intervalli diversi in FRITZ!OS e MyFRITZ!Net.

Router FRITZ!Box per qualsiasi esigenza

Si prosegue con il fiore all’occhiello del marchio, router per sfruttare al meglio la fibra ottica in casa con i modelli FRITZ!Box 5690, FRITZ!Box 5690 XGS per connessioni veloci fino a 10 Gbit/s e il modello di punta FRITZ!Box 5690 Pro.

Quest’ultimo è dotato di modem sia per le linee DSL che per la fibra ottica, così l’utente può sfruttare la tecnologia disponibile nell’area in cui vive e non dovrà cambiare router quando arriverà la fibra. Tutti i nuovi router supportano Wi-Fi 7 e offrono un elevato livello di funzionalità per la rete di case e dell’ufficio.

Per chi invece desidera tagliare tutti i fili e vive in un’area coperta dal 5G, il costruttore propone FRITZ!Box 6860 5G, utilizzabile anche in esterno. Supporta il 5G (NSA, SA), LTE e raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s. Funge da centrale Wi-Fi Mesh con tecnologia Wi-Fi 6 per offrire una rete wireless in tutta la casa. Non solo: è anche una base DECT per la telefonia, oltre a gestire diverse applicazioni per la casa smart.

Wi-Fi ovunque

Ogni ambiente della casa ha i propri requisiti tra diversi piani, spessore dei muri, stanze con più angoli e spigoli e così via. Per ogni esigenza di rete, per casa e uffici, AVM propone FRITZ!Repeater 2400 W7 e il FRITZ!Repeater 1200 W7, i primi ripetitori Wi-Fi Mesh con tecnologia Wi-Fi 7.

La gamma si espande anche con i modelli FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 e FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6: si tratta di ripetitori facili da collegare a qualsiasi router, anche di altri marchi, per estendere al volo la copertura e le prestazioni del Wi-Fi di casa.

