FTC accusa Broadcom di monopolio nell’industria dei chip

La Federal Trade Commission statunitense, siglata FTC, ha accusato Broadcom di monopolio illegale nei mercati della banda larga e dei chip TV, comprese le componenti Wi-Fi. La stessa commissione federale ha affermato che Broadcom ha stretto accordi esclusivi con fornitori e società di servizi che hanno impedito loro di acquistare chip da costruttori rivali.

Secondo quanto riferito, la FTC ha anche accusato Broadcom di aver ottenuto “accordi di esclusività e fedeltà” per le forniture di chip, rendendo difficile per le aziende competere equamente. Il voto è stato quasi unanime, anche se il nuovo commissario Lina Khan si è ritirato.

L’azione proposta dalla Commissione vieterebbe a Broadcom di negoziare determinati accordi di esclusività e fedeltà, impedirebbe alla società di condizionare l’accesso ai chip in base a impegni e vieterebbe ritorsioni contro i clienti che acquistano dai concorrenti di Broadcom.

Broadcom ha dichiarato a Engadget la propria intenzione di collaborare per accordo:

Siamo lieti di passare alla risoluzione di questa questione relativa alla banda larga con la FTC in termini sostanzialmente simili al nostro precedente accordo con la CE che coinvolge gli stessi prodotti. Pur non essendo d’accordo sul fatto che le nostre azioni abbiano violato la legge e non siamo d’accordo con le caratterizzazioni della FTC sulla nostra attività, non vediamo l’ora di lasciarci questa questione alle spalle e di continuare a concentrarci sul supporto dei nostri clienti in un ambiente di trasformazione digitale accelerata. Siamo ugualmente lieti che l’indagine FTC sulle altre nostre attività sia stata chiusa senza azione