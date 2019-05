Funzioni di accessibilità iOS, Apple pubblica quattro nuovi video

Con quattro nuovi video su YouTube Apple mette in evidenza e presenta le funzioni di accessibilità iOS. Cupertino, che presta un’attenzione particolare all’accessibilità dei propri dispositivi da parte delle persone disabili, sta mettendo in luce alcune delle funzionalità legate a iPhone attraverso quattro nuovi video, spiegando agli utenti come possono accedere alle funzioni per Assistive Touch, VoiceOver, Magnifier e all’inversione dei colori utilizzati sullo schermo dello smartphone.

iPhone, così come gli altri dispositivi iOS, offrono tutti i tipi di funzionalità, consentono alle persone con disabilità o che necessitano di ulteriore assistenza. Apple consiglia come configurare alcune delle funzionalità più popolari sul dispositivo in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità in ogni momento.

Il primo video spiega come utilizzare Assistive Touch, per aiutare anche chi ha forza della mano o destrezza limitata nella gestione delle gestures e dei menu.

Un secondo video è dedicata alla funzione Magnifier, che è utilizzata per ingrandire gli oggetti, utilizzando la videocamera.

VoiceOver è il terzo argomento affrontato dai nuovi video di Apple: mette in luce come VoiceOver sia in grado di leggere tutto ciò che accade sul display.

L’ultimo video è dedicato all’inversione dei colori sul display, che permette di avere uno sfondo prevalentemente bianco a una versione scura, per chi ha disabilità visive.

Apple sta cercando di rendere i suoi prodotti accessibili a tutti, cercando di promuovere e far conoscere le funzionalità aggiunte dai suoi utenti.

Questi video arrivano a pochi mesi dalla premiazione di Apple, da parte del Center for Hearing and Communication (CHC), nel novembre 2018, con il Premio per i diritti umanitari intitolato a Eleanor Roosevelt per i suoi sforzi nella creazione di prodotti accessibili e lo sviluppo di tecnologie dedicate a persone con disabilità.

Anche Tim Cook ha spiegato spesso quanto sia importante per Apple l’accessibilità e gli sforzi dell’azienda affinché computer e i dispositivi siano utilizzabili da tutti. In occasione del Global Accessibility Awareness Day nel 2017, ad esempio, ha dichiarato che «Apple si fonda sull’idea di offrire alle persone la possibilità di creare e fare cose che non potrebbero fare con altri strumenti. Abbiamo sempre visto l’accessibilità come un diritto e così come i diritti umani sono per tutti, vogliamo che i nostri prodotti siano accessibili da tutti. È un valore fondamentale per Apple. Non creiamo prodotti per un particolare gruppo di persone. Creiamo prodotti per tutti».