Instagram prova la possibilità di nascondere i like su foto e video

Instagram sta testando una nuova modalità di visualizzazione di immagini e video in cui il numero di like relativi ottenuti non sono più visibili pubblicamente.

Secondo quanto era stato riferito online da TechCrunch, il test è stato inizialmente notato da un’esperta di reverse engineering, Jane Manchun Wong, che ha scoperto la modifica del design nel codice della app Android di Instagram, ed è riuscita a utilizzare la scoperta per generare alcuni screenshot che mostrano quale sarebbe stato il risultato del cambiamento.

“Vogliamo che i tuoi follower si concentrino su ciò che condividi, non su quanti sono i like che i tuoi post ricevono”, è il messaggio Instagram incluso per chi è coinvolto nei test. “Durante questo test, solo la persona che ha condiviso un post vedrà il numero totale di like che ottiene.”

Instagram is testing hiding like count from audiences, as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019

Lo screenshot mostra i post che non vengono più visualizzati con il normale conteggio, ma gli utenti possono ancora vedere le immagini del profilo e i nomi degli altri utenti cui è piaciuto il post.

Instagram ha inizialmente confermato che l’idea di un possibile test è reale, ma aveva affermato che si trattava semplicemente di un test di progettazione interno che non era stato ancora attivato pubblicamente tra gli utenti reali.

Successivamente però sembra che alcuni utenti abbiano ottenuto questa nuova nuova visualizzazione sulla loro app, una conferma che Instagram sta effettivamente testando i post senza il conteggio dei like.

Dato che il mercato degli influencer “Instagram” è destinato a raggiungere i 10 miliardi di dollari entro il 2020, ci sono sempre più storie di utenti ossessionati dai numeri per ottenere fama e fortuna, ed il numero di like ottenuti dai propri post è spesso un indicatore direttamente proporzionale alla popolarità che un account dovrebbe avere sul social network.

Rimuovere i like dalla visualizzazione pubblica è un piccolo cambiamento di design, ma altererebbe drasticamente il modo in cui funziona l’app per la condivisione di foto e video, riducendo la possibilità per gli utenti di confrontare la loro influenza e popolarità l’uno con l’altro.

Nascondere i like potrebbe avere anche conseguenze positive, destabilizzando il mercato “nero” di compravendita di like e follower, che mira solo a gonfiare i numeri oltre la realtà concreta, per rendere più vendibile l’attività di alcuni influencer di dubbio valore.

D’altra parte renderebbe però più difficile il lavoro degli esperti di marketing, che avrebbero maggiori difficoltà a pesare il reale valore di alcuni sedicenti influencer. Vedremo se Instagram deciderà di perseguire questa strada oltre i semplici test.