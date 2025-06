Truffe online e furto d’identità in Italia, come proteggersi nel 2025

Il mondo digitale ci ha regalato una comodità senza precedenti, ma ha anche aperto le porte a nuove e sofisticate minacce. In Italia, le truffe online e i furti d’identità non sono più un rischio remoto, ma una realtà quotidiana che colpisce migliaia di persone.

Nel 2025, i criminali informatici hanno ulteriormente affinato le loro tecniche, rendendo un approccio proattivo alla sicurezza digitale non più opzionale, ma indispensabile. Reagire dopo che il danno è stato fatto non è più sufficiente.

Il panorama delle minacce in Italia: più reali che mai

Probabilmente hai già ricevuto un SMS che ti avvisava di un “pacco in sospeso” o un’email apparentemente urgente dalla tua banca con un link sospetto. Questi non sono incidenti isolati; sono tentativi mirati di ingannarti.

Smishing e Phishing: I messaggi fraudolenti via SMS (smishing) e email (phishing) sono all’ordine del giorno. I truffatori impersonano marchi noti come Poste Italiane, banche come Intesa Sanpaolo o UniCredit, e persino istituzioni come l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, cercando di convincerti a inserire le tue credenziali su siti web falsi.

Furto di credenziali: Una volta ottenuti i tuoi dati di accesso, i criminali possono svuotare conti, richiedere prestiti a tuo nome o vendere le tue informazioni sul dark web.

Il vero problema è che queste truffe sono spesso l’ultimo anello di una catena che inizia molto prima: con una fuga di dati (data leak).

La radice del problema: le fughe di dati

Ogni volta che ti registri a un sito web, un forum, un e-commerce o un social network, affidi loro i tuoi dati personali: nome, email, password, a volte anche indirizzo e numero di telefono. Se la sicurezza di quel servizio viene compromessa, tutte queste informazioni possono finire nelle mani sbagliate.

Il rischio più grande? Quella vecchia password che usavi per un forum nel 2012, trapelata anni fa senza che tu lo sapessi, potrebbe essere la stessa chiave che un criminale usa oggi per tentare di accedere alla tua email, ai social network o persino al tuo conto bancario.

Il primo passo per difendersi è la consapevolezza. Verifica subito se il tuo indirizzo email è stato compromesso in una fuga di dati: esistono strumenti online gratuiti che possono darti una risposta in pochi secondi.

Protezione proattiva: ti presentiamo Surfshark Alert

Scoprire una vecchia fuga di dati è importante, ma proteggersi da quelle future lo è ancora di più. È qui che entra in gioco

. Invece di controllare manualmente, Alert agisce come un sistema di allarme 24/7 per la tua identità digitale.

Monitora costantemente il web alla ricerca dei tuoi dati personali (come indirizzi email, password e numeri di carte di credito) e ti avvisa immediatamente se vengono scoperti in una nuova violazione. Questo ti dà il tempo prezioso per agire, cambiare le password e prevenire il furto d’identità prima che accada.

Qui sotto è disponibile il Data Leak Checker, uno strumento integrato che consente di scoprire se il tuo indirizzo email è stato violato. Basta inserire la tua email nell’apposita casella per scoprire se il tuo indirizzo è stato vittima di qualche violazione della privacy in base alle informazione in possesso da parte di Surfshark.

Rimanere anonimi: i vantaggi di Alternative ID e Alternative Number

Quante volte ti sei iscritto a un servizio online sapendo che probabilmente avresti ricevuto email di spam? O hai fornito il tuo numero di telefono con riluttanza?

Con

, puoi generare un’identità e un numero di telefono alternativi. Si tratta di dati “proxy” perfettamente funzionanti che puoi usare per registrarti a siti web e app senza esporre le tue vere informazioni. I vantaggi sono enormi:

Azzera lo spam: Dirotta le email promozionali e la posta indesiderata verso il tuo indirizzo alternativo, mantenendo la tua casella di posta principale pulita e al sicuro.

Evita le truffe: Il tuo vero nome e numero di telefono rimangono privati e al sicuro, lontani dai database dei truffatori.

Mantieni la privacy: Hai il pieno controllo su chi possiede le tue vere informazioni.

Consigli pratici di sicurezza per tutti

Oltre a usare strumenti dedicati, adotta queste buone abitudini:

Usa password complesse e uniche: Non usare mai la stessa password per più siti. Un password manager può aiutarti a crearle e gestirle. Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA): Aggiunge un livello di sicurezza fondamentale a tutti i tuoi account più importanti. Sii scettico: Non cliccare su link sospetti e non scaricare allegati da mittenti sconosciuti. Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Verifica sempre l’indirizzo del sito: Prima di inserire dati, controlla che l’URL sia corretto e che la connessione sia sicura (con il lucchetto https).

Conclusione: prendi il controllo della tua sicurezza

Le minacce digitali sono in continua evoluzione, ma anche gli strumenti per difendersi. Non aspettare di diventare una vittima. Sii proattivo:

e naviga con la tranquillità di sapere che la tua vita digitale è al sicuro.