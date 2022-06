Galaxy XCover6 Pro è l’Android per lavoratori in prima linea

Samsung ha presentato il nuovo Galaxy XCover6 Pro, uno smartphone dual-sim con processore octa-core realizzato con processo a 6 nanometri, un terminale indicato come appositamente progettato per supportare i lavoratori più esigenti, un dispositivo che abbina resistenza e connettività, in grado di supportare i lavoratori in prima linea.

Una scheda microSD opzionale permette di espandere lo spazio di archiviazione. È anche il primo dispositivo della serie XCover a supportare la rete 5G e la banda a 6GHz del Wi-Fi 6E. La batteria da 3.950 mAh è intercambiabile e facilmente sostituibile con una nuova quando si esaurisce. La funzione di ricarica POGO permette di agganciare e ricaricare facilmente il dispositivo in ambienti con più lavoratori.

Il dispositivo è indicato come progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, vanta un design molto robusto con certificazione militare MIL-STD-810H (umidità, immersione, nebbia salina, polvere, vibrazioni, caduta), il grado di protezione IP68 (resistente all’acqua fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti e protetto da polvere, sporco e sabbia) e il vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Negli ambienti in cui è necessario indossare i guanti o in cui i lavoratori utilizzano il dispositivo all’aperto sotto la pioggia, è possibile regolare le impostazioni di Touch Sensitivity per aumentare la ricettività dello schermo, mentre i miglioramenti per il tocco in ambienti umidi ne facilitano l’utilizzo quando le mani sono umide, ad esempio in condizioni di pioggia.

Samsung promette aggiornamenti di sicurezza fino a cinque anni e quattro ulteriori aggiornamenti di One UI e OS. La robustezza del dispositivo è bilanciata da un design elegante, simile a quella dei dispositivi consumer. XCover6 Pro ha uno spessore inferiore ai dieci millimetri ed è dotato di un display dinamico full-screen da 6,6 pollici con un refresh rate che arriva a 120 Hz.

Gli amministratori possono gestire da remoto la protezione dei dispositivi per garantirne la sicurezza e l’assenza di manomissioni, mentre il supporto biometrico del riconoscimento facciale e delle impronte digitali assicura che l’utente autorizzato sia l’unico in grado di accedere al dispositivo.

Due tasti programmabili possono essere personalizzati per svolgere funzioni specifiche. Il terminale può sfruttare accessori del produttore e di terze parti come Smart Case, caricatori POGO/multi-device/batteria, supporti di ricarica, clip da cintura e auricolari PTT. Galaxy XCover6 Pro sarà disponibile in Italia da metà luglio 2022 a partire da 629€.

