Black Friday, Garmin Forerunner 245 smartwatch per chi corre a solo 169,99€

Tra i tanti smartwatch in sconto per il Black Friday vi segnaliamo l’eccellente offerta sul Garmin Forerunner 245 che costa 199,99 euro, 100 euro meno del suo prezzo ufficiale

Stiamo parlando di un orologio multisport ma con un’occhio specifico per la corsa che integra un GPS multisatellitare (GPS, GLONASS e Galileo). Tramite Garmin Coach Garmin Forerunner 24 è in grado di fornire allenamenti personalizzati per portare a termine con successo e buoni risultati competizioni sulle distanze dei 5 e 10 chilometri, e della mezza maratona. Inoltre, In base ai dati registrati, Forerunner 245 è in grado di stimare il tempo di gara.

Le innovative funzioni fisiologiche avanzate permettono di misurare il valore VO2 Max, il tempo di recupero, la tipologia, aerobico e anaerobico, e il carico di un allenamento e altro ancora. Sono naturalmente compatibili con le fasce cardio Garmin e con Garmin Running Dynamics Pod, così da fornire indicazioni e dati ancora più dettagliati grazie alle dinamiche di corsa avanzate, tra cui cadenza, tempo di contatto con il suolo e oscillazione verticale.

Forerunner 245 prevede anche un sistema integrato di riconoscimento e rilevamento in caso di incidente durante l’attività sportiva, che invia, se connesso al proprio smartphone, in tempo reale un messaggio di allarme con la posizione in cui ci si trova ai contatti preselezionati. Dotato di rilevazione cardiaca al polso con tecnologia Garmin Elevate, giunta alla terza generazione e ancora più accurata, integra pulsossimetro Pulse Ox che permette agli utenti di rilevare e analizzare la saturazione di ossigeno nel sangue.

Sempre grazie al cardio al polso consente inoltre di registrare e indicare i momenti di stress maggiore. La funzione Body Battery invece permette di misurare in qualsiasi momento la quantità di energia del proprio corpo, così che l’utente sappia quando è il momento giusto per fare attività fisica o per riposare.

Questo smartwatch costerebbe 299,99 euro ma grazie alle offerte Black Friday lo pagate solo 200 €