Lo spot dei Mondiali 2022 di Pixel 7 punta all’inclusività

Lo spot Google per i suoi Pixel 7 lanciato in concomitanza con la Coppa del Mondo FIFA mette in evidenza tutte le funzioni inclusive del terminale, facendo un po’ da contro altare alla controversa decisione di ospitare il torneo in Qatar.

Intitolato “Google Pixel 7: The Beautiful Game Belongs to All of Us”, questo breve annuncio di un minuto presenta alcune delle funzionalità uniche di fotocamera e apprendimento automatico che si trovano sull’ultimo dispositivo di punta Pixel. Ci sono anche camei dell’ex capitano della nazionale colombiana Carlos Valderrama e della star della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti e sostenitrice LGBTQIA+ Meghan Rapinoe.

Il messaggio pubblicitario della Coppa del Mondo di Pixel 7 è inclusione con particolare attenzione al Real Tone migliorato, alla traduzione linguistica in tempo reale per gentile concessione del processore Tensor G2 e ai miglioramenti della fotocamera quanto al Super Res Zoom.

Nelle ultime settimane, il controllo posto sulla nazione ospitante della Coppa del Mondo, il Qatar, per la sua posizione anti-LGBTQIA+, è aumentato con la decisione della FIFA di dare cartellini gialli ai giocatori che indossano bracciali “OneLove” durante le partite. Il Qatar è stato giustamente condannato da gruppi LGBTQIA+ tra cui Stonewall UK e molti altri ed è attualmente sommerso da una montagna di controversie.

La serie Pixel 7 è uno sponsor della copertura ufficiale ITV della Coppa del Mondo nel Regno Unito, con annunci mirati proiettati prima che le partite vengano mostrate su una delle più grandi emittenti free-to-air della nazione. Mentre questa pubblicità della Coppa del Mondo promuove ovviamente i nuovissimi Pixel 7 e 7 Pro, mira certamente a sottolineare giustamente agli organizzatori che il “bel gioco appartiene a tutti noi”.