Gatto star distrugge prodotti Apple per migliaia di dollari

Inutile negare: da quando internet è popolare i felini sono tra i protagonisti indiscussi di web e social: ora un altro gatto diventa star grazie al video in cui lo si vede in azione con un solo, incredibile salto, purtroppo finito male: non tanto per il micio, quanto per il suo umano, poiché cadono rovinosamente a terra almeno un monitor Apple e anche un MacBook Pro e altro ancora. E tanti saluti a qualche migliaio di dollari o euro di attrezzatura.

L’azione è concitata: dal davanzale con un balzo l’intrepido micio raggiunge prima la spalliera della poltrona e da qui, con un altro scatto balza ancora, questa volta però il felino calcola male la resistenza e la bontà del monitor Apple come punto di appoggio per quattro zampe in volo. Un vero peccato e un tuffo al cuore del proprietario, così come di qualsiasi utente Apple che guarda il filmato.

A CAT has destroyed thousands of dollars of Apple products 🙀🖥️ What would you do ⁉️ (via @jmckinven) pic.twitter.com/VHJM3gkuTP — AppleTrack (@appltrack) October 29, 2022

In un istante il monitor Apple cade dalla scrivania trascinando con sé tutti i cavi e i collegamenti, si viene così a creare una cascata di oggetti e accessori che trascina al suolo anche un MacBook Pro, includendo sostegni e telefono fisso. Con un solo salto e in un istante non rimane più nulla di quella che era una postazione di lavoro accessoriata e ordinata.

Quando il proprietario realizza è troppo tardi, lo si capisce dall’urlo disperato alla fine del video. Nessuno scommetterebbe sullo stato di salute dei dispositivi Apple coinvolti in questo incidente domestico.

Ma con un post successivo il proprietario rassicura il mondo che sia il monitor che il portatile non hanno riportato alcun danno e che tutto funziona senza problemi. Un incidente clamoroso con lieto fine che l’autore dei post propone a Cupertino per reclamizzare solidità costruttiva e resistenza dei prodotti. Chissà, forse qualche appassionato di gatti in apple Cupertino potrebbe valutare l’idea.