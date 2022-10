Fuga dalla fabbrica iPhone di Foxconn per sfuggire al blocco Covid

I piani di Apple e Foxconn per ridurre la produzione di iPhone sono stati sconvolti da una nuova ondata di Covid che ha colpito Zhengzhou, dove si trova la più grande fabbrica al mondo di smartphone, in particolare di iPhone: nelle scorse ore centinaia di persone hanno forzato le recinzioni della città – fabbrica di Foxconn per sfuggire ai nuovi blocchi imposti per fronteggiare una ripresa dell’epidemia di Covid.

Già negli scorsi mesi la Cina ha introdotto pesanti restrizioni che hanno costretto a casa milioni di persone, con stop e blocchi alla produzione in diverse fabbriche. Per garantire la continuità della produzione Foxconn e altri colossi hanno introdotto cicli di produzione chiusi, che obbligano i dipendenti migranti a non abbandonare la città fabbrica, lavorando e vivendo in loco, riducendo i rischi di contatto e di contagi con l’esterno e anche con le zone di origine dei dipendenti.

In conseguenza della recente impennata di casi positivi nell’area di Zhengzhou, Foxconn ha riattivato senza preavviso il ciclo chiuso di produzione. Per evitare di rimanere bloccati all’interno della città fabbrica centinaia di persone sono state avvistate e riprese, come nel video pubblicato da LaPresse, mentre forzano le recinzioni trasportando i propri oggetti personali.

In base ai risultati di vendita delle prime settimane, Apple e Foxconn avevano già in programma di ridurre la produzione di iPhone a novembre e dicembre, in particolare diminuendo la produzione dei modelli iPhone 14 base e iPhone 14 Plus, dedicando invece più linee di produzione per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max molto richiesti da utenti e mercato.

Secondo Ming Ch Kuo nonostante i cambi di piano al volo e i problemi per i nuovi casi di Covid e blocchi, la produzione di iPhone si prevede tornerà alla normalità a breve, con nessuna conseguenza sulle spedizioni per il trimestre in corso.