Smart Nugget Ice Maker Pro, la macchina del ghiaccio smart di Govee

Govee è un nome che chi si interessa di smart home conosce soprattutto per le sue luci intelligenti, strisce LED, sensori e accessori che combinano funzionalità avanzate con prezzi accessibili. Con il nuovo Smart Nugget Ice Maker Pro presentato al CES 2026, però, l’azienda prova a fare un salto in avanti, portando la sua filosofia anche in cucina e sfidando i confini di una categoria di prodotto più complessa e anche costosa.

Un design che guarda avanti

Dal punto di vista estetico, il Nugget Ice Maker Pro non passa inosservato. Linee moderne, pannello frontale pulito, display touch LCD da 4,45 pollici e una barra LED che comunica lo stato della macchina a colpo d’occhio ne fanno un elettrodomestico pensato per restare in vista.

La dotazione comprende anche una doppia vasca per l’acqua: un serbatoio interno da 2,2 litri affiancato da uno esterno removibile da 4,9 litri. Una soluzione che permette sessioni di produzione più lunghe senza dover intervenire continuamente con rabbocchi manuali.

Il sistema combina un compressore ad alta efficienza da 96 W, un motore DC e un gruppo di raffreddamento maggiorato. L’evaporatore in acciaio inox è pensato per produrre ghiaccio nugget più compatto e omogeneo, con una consistenza adatta alle bevande fredde e ai cocktail. Il cestello interno può contenere fino a 1,5 Kg di ghiaccio e mantenerlo congelato per diverse ore, rendendo la macchina adatta anche a un uso intensivo durante feste o incontri numerosi.

Sul piano delle prestazioni, GoveeLife promette numeri importanti. L’avvio della produzione richiede circa sei minuti e la capacità massima dichiarata arriva fino a 27 chilogrammi di ghiaccio al giorno.

L’AI al servizio del silenzio

L’aspetto più interessante del Nugget Ice Maker Pro è legato alla gestione del rumore. GoveeLife introduce una tecnologia chiamata AI NoiseGuard, basata su un modello di intelligenza artificiale addestrato a riconoscere i blocchi di ghiaccio che si formano nell’evaporatore e che, storicamente, sono una delle principali cause di vibrazioni e suoni indesiderati.

Quando il sistema rileva queste condizioni, avvia automaticamente una fase di sbrinamento, intervenendo prima che il rumore diventi fastidioso. Secondo l’azienda, il risultato è una rumorosità attorno ai 40 decibel, un valore contenuto per una macchina di questo tipo e uno dei punti su cui GoveeLife sembra voler costruire la propria identità.

Non manca la componente smart, ormai quasi obbligatoria in questa fascia di prodotti. Il Nugget Ice Maker Pro può essere controllato tramite l’app Govee Home, che permette di programmare la produzione, ricevere avvisi sul livello dell’acqua e gestire le operazioni di pulizia.

Sono previste due modalità di autopulizia, una rapida e una più approfondita, pensate per ridurre l’impegno nella manutenzione ordinaria. La compatibilità con Google Home e Amazon Alexa completa il pacchetto, inserendo la macchina all’interno di un ecosistema domotico già consolidato.

Prezzo, disponibilità e strategia

Nel comunicato ufficiale, GoveeLife inquadra questo modello come il primo tassello di una strategia più ampia per il 2026, che prevede l’espansione nel settore degli elettrodomestici da cucina, con nuove macchine per il ghiaccio e persino gelatiere smart.

Il GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro sarà mostrato al pubblico durante il CES 2026 e arriverà sul mercato statunitense a partire dal 15 gennaio, con un prezzo di listino di 499,99 dollari. Una cifra che lo colloca nella fascia alta del mercato domestico e che potrebbe rappresentare una barriera per chi cerca una soluzione semplice e dallo spirito budget-friendly tipico dei primi prodotti Govee.

Non è chiaro se e quando la macchina per il ghiaccio di Govee arriverà anche in Europa, dove l’azienda cinese ha una presenza importante ma dove anche prodotti come questo non sono così popolari come negli Stati Uniti