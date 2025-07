Ebike per tutti e caffè perfetto ovunque con le offerte estive di GeekMall

Periodicamente GeekMall sconta una parte del suo catalogo, e questa volta che ci troviamo in piena estate ha pensato di lanciare i Saldi Estivi proponendo in offerta alcune delle migliori soluzioni per la mobilità sostenibile, con diverse biciclette elettriche a prezzi interessanti che accontentano un po’ tutti – dai modelli trekking alle city bike a scavalco, fino alle mountain bike.

Accanto a queste trovate in sconto anche una gamma di macchine da caffè capaci di soddisfare ogni gusto e stile di vita, dai modelli semiautomatici professionali per gli appassionati dell’espresso fatto in casa, fino alle soluzioni compatte e portatili per chi è spesso in viaggio.

Oltre agli sconti già attivi è possibile aumentare il risparmio utilizzando il codice:

300Summer per risparmiare altri 20 € spendendo almeno 300 €;

per risparmiare altri 20 € spendendo almeno 300 €; 500Summer per ridurre la spesa nel carrello di 30 € se si stanno spendendo almeno 500 €;

per ridurre la spesa nel carrello di 30 € se si stanno spendendo almeno 500 €; 700Summer per un ulteriore sconto di 40 € su un totale di 700 € nel carrello.

Attenzione però, perché queste offerte scadono il 6 Agosto.

Di seguito trovate una serie di prodotti attualmente in offerta per i quali trovate indicato per ciascuno il link di acquisto e il codice particolare che permette di scontare ulteriormente il prezzo in fase di acquisto. Tutti gli altri li trovate invece qui.

Eleglide C1 ST

Questa invece è una bicicletta elettrica da trekking adatta quindi a terreni misti, urbani e fuoristrada. Dotata di un motore Mid-Drive da 250W con una coppia di 70 Nm, offre una pedalata fluida e un supporto potente su salite e terreni difficili.

La batteria da 522Wh promette un’autonomia fino a 150 km, ideale per lunghe escursioni. La sospensione idraulica e i freni a disco idraulici assicurano una guida sicura e confortevole.

Il design Step-Thru facilita l’ingresso e l’uscita, rendendola adatta anche a chi ha difficoltà motorie o indossa abiti ingombranti. L’attacco manubrio regolabile e le luci StVZO completano l’alto livello di comfort e sicurezza.

Il prezzo di listino è di 1.029 € ma inserendo il codice C1ELEGLIDE nel carrello vi costa 999 €.

HiBREW H1B

È una caffettiera 6-in-1 compatibile con capsule Kcup, Nes, DG, E.S.E. e caffè in polvere. Può preparare caffè caldo o freddo con regolazione della temperatura fino a 95°C e del volume dell’acqua per personalizzare l’intensità.

La pressione di 20 bar e la tecnologia di riscaldamento a spirale promettono un’estrazione di alta qualità con una crema gustosa. C’è inoltre l’auto-spegnimento dopo 15 minuti di inattività e la protezione anti-secchezza per mantenere la macchina sempre al massimo dell’operatività.

Con serbatoio da 600 ml, c’è infine un indicatore LED per controllare facilmente lo stato delle varie modalità disponibili. Ottima per chi cerca una macchina versatile e performante per ogni tipo di caffè.

Il prezzo di listino è di 105 € ma inserendo il codice 3TN8QH1B nel carrello vi costa 95 €.

Touroll U1 29

Questa bicicletta elettrica si posiziona nella categoria delle mountain bike. L’autonomia è di 65 chilometri e c’è il cambio Shimano a 21 velocità per regolare la forza che si intende esercitare suoi pedali in base al tipo di pendenza e di terreno su cui si sta viaggiando.

È dotata di un avanzato sistema di frenata, con freni a disco e una batteria facilmente removibile. Soprattutto, le ruote sono da ben 29 pollici.

Il prezzo di listino è di 549 € ma potete ottenere uno sconto inserendo il codice TORLDUVY.

Touroll J1 ST

Tra le più interessanti in sconto oggi c’è la Touroll J1 ST, una versione con canna bassa e quindi particolarmente comoda sia per le donne che pedalano indossando una lunga gonna, sia per gli anziani e tutte quelle persone che vogliono poter salire e scendere dalla bici con facilità.

È perfetta per la città, grazie ai suoi pneumatici da 27 pollici e l’autonomia di 100 chilometri con una sola carica che garantiscono il tragitto casa-lavoro anche per chi deve percorrere grandi distanze.

L’assistenza può essere regolata su cinque diversi livelli, andando così a decidere la spinta che il motore deve dare per alleggerire la pedalata, e il manubrio curvo permette di guidarla mantenendo una delle posizioni più confortevoli.

C’è anche il portapacchi al posteriore per portare borse o agganciare un seggiolino per un bambino.

Il prezzo di listino è di 749 € ma potete ottenere uno sconto inserendo il codice TORLDUVY.

Touroll Urbano 3

Pensata per l’ambiente cittadino ma capace di affrontare anche tratti più lunghi o irregolari, anche questa bici usa un motore centrale da 250 Watt con una coppia di 70 Nm e sensore di coppia per una spinta progressiva e naturale, mantenendo il baricentro basso per una maggiore stabilità.

La batteria da 36V 13 Ah, rimovibile e con supporto alla ricarica rapida (4-5 ore), offre un’autonomia fino a 120 km. Anche qui troviamo un cambio Shimano a 7 velocità utile per affrontare agevolmente salite, traffico urbano o percorsi misti.

Grazie alla forcella ammortizzata bloccabile, ai freni a disco e ai pneumatici da 27,5 pollici con battistrada da 2,1 pollici, la guida è fluida e sicura anche in caso di pioggia o su pavimentazioni sconnesse. Il tutto è protetto da un grado di impermeabilità IPX5, più elevato rispetto al modello MA1. Presenta infine manubrio curvo regolabile e telaio a scavalco.

Il prezzo di listino è di 1.049 € ma potete ottenere uno sconto inserendo il codice TORLDUVY.

HiBREW H10B

È una macchina per caffè espresso semiautomatica dotata di pressione di estrazione a 20 bar, ideale per ottenere un caffè ricco di aroma e corpo. Offre ampia personalizzazione, permettendo di regolare volume, temperatura del caffè, temperatura del vapore e tempo di preinfusione, per adattare ogni estrazione ai propri gusti. La funzione di riscaldamento tazze assicura inoltre che l’espresso mantenga intatte le sue proprietà organolettiche.

Tra le altre caratteristiche spiccano il serbatoio dell’acqua rimovibile da 1.3 L, la lancia a vapore rotante a 270° per montare il latte e il manico in lega di alluminio da 51 mm. Il corpo in acciaio inox, resistente e facile da pulire, aggiunge un tocco professionale e durevole, rendendola una scelta eccellente per gli amanti del caffè fatto in casa.

Il prezzo di listino è di 119 € ma inserendo il codice 3MZBFS6W nel carrello vi costa 109 €.

HiBREW H4B

È una caffettiera portatile senza fili 3 in 1, compatibile con capsule Nespresso, Dolce Gusto e caffè macinato (macinatura fine per espresso).

La batteria ricaricabile da 2200 mAh consente di preparare fino a 80 tazze di caffè freddo con una sola carica, mentre la pompa ad alta pressione da 15 bar assicura un espresso di qualità con crema densa e aroma intenso.

C’è un solo tasto per avviare l’estrazione, sia con acqua calda che fredda, e offre tempi di preparazione rapidi (da 60 secondi a 8 minuti a seconda dell’alimentazione). Leggera (600 g), con custodia inclusa, è ideale per viaggi, campeggio, escursioni e uso in ufficio.

Il prezzo di listino è di 99 € ma inserendo il codice DZSF7IRK nel carrello vi costa 89 €.

