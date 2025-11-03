GeekMall sconta ebike, monopattini e non solo per la Festa dei Single

Col Natale che si avvicina, le offerte per la Festa dei Single lanciata da GeekMall potrebbero essere una buona occasione per anticipare i regali di fine anno comprandoli al risparmio. In promozione trovate soprattutto bici e monopattini elettrici, power station e alcuni elettrodomestici, e grazie ad alcuni codici sconto potete tagliare il prezzo anche al resto del catalogo.

Nello specifico spendendo almeno:

€80, potete ottenere €10 di sconto col codice 10DBLVN80

€200, potete ottenere €15 di sconto col codice 15DBLVN200

€300, potete ottenere €20 di sconto col codice 20DBLVN300

€500, potete ottenere €30 di sconto col codice 30DBLVN500

€700, potete ottenere €50 di sconto col codice 50DBLVN700

Tenete a mente che le scorte sono limitate, quindi non è detto che quel che c’è il sconto oggi lo ritroviate disponibile anche domani, perciò se c’è qualche cosa che vi interessa fareste bene a concludere l’acquisto il prima possibile.

Non dimenticate infine che questa promozione è stata lanciata per la Festa dei Single, che cade l’11 Novembre (il nome viene proprio dalla sequenza 11/11) quindi tutti gli sconti termineranno alla mezzanotte di quel giorno.

Di seguito vi segnaliamo alcuni dei prodotti in promozione:

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro costa 1.389 € ma potete comprarla in sconto a 1.339 € inserendo il codice 50DBLVN700 nel carrello prima dell’acquisto.

Ausom DT2 Pro

Un monopattino elettrico pieghevole con doppio motore da 1100 W che permette di raggiungere una velocità massima di 68 km/h e affrontare facilmente le pendenze. La batteria promette un’autonomia fino a 115 km mentre il sistema di frenatura idraulica con E-ABS offre frenate sicure e stabili. Buone anche le sospensioni, ispirate ai carrelli aerospaziali, e gli pneumatici tubeless da 10″ per una buona trazione su qualsiasi terreno.

Offre inoltre un sistema di sblocco tramite NFC o con codice e supporto AirTag, e un display LCD da 4,5″ per monitorare velocità e stato della batteria. Non mancano indicatori di direzione, luci anteriori e posteriori.

Col codice 50DBLVN700 lo comprate in offerta a 899 €.

HiBREW G5

Un macinacaffè elettrico con corpo in lega di alluminio e superficie antiscivolo, offre 36 livelli di macinatura adatti a diversi metodi di estrazione come Espresso, Turco, Pour Over, Moka e Drip Coffee.

Dispone di due velocità di macinazione (500 e 400 giri/min): la modalità lenta riduce il calore e preserva l’aroma dei chicchi. Inoltre il rivestimento è antistatico, facilitando così la pulizia e limitando i residui di caffè.

Costa 129 € ma col codice Q51FVH4C lo potete comprare per 115 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048 Wh e una potenza di uscita di 2400 Watt, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 costa 669 € potete comprarla in sconto a 639 € inserendo il codice 30DBLVN500 nel carrello prima dell’acquisto.

HiBREW H10A

Una macchina per caffè espresso semiautomatica con pressione di 20 bar per un’estrazione ottimale del caffè grazie anche al sistema di pre-infusione.

È possibile regolare personalizzando la quantità di caffè, la temperatura di estrazione, la temperatura del vapore e il tempo di pre-infusione adattandola così alle diverse preferenze.

Ci sono anche il montalatte a vapore ad alta pressione (125-150°C) per una schiuma di latte densa, e un sistema a bobina termica in acciaio inox che invece stabilizza la temperatura dell’acqua migliorando la qualità dell’estrazione. Infine la macchina è dotata della funzione scaldatazze.

HiBREW H10A costa 176 € ma inserendo il codice P8H6TKRL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 160 €: la spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

HIBREW H10Plus

Una macchina da caffè espresso semiautomatica da 20 bar con sistema per regolare con precisione la temperatura del caffè, del vapore e tempo di pre-infusione, adattandosi a qualsiasi gusto o tipo di macinatura.

Oltre alle bevande calde, offre anche la funzione Cold Brew a 25 °C per preparazioni fredde, e include uno scaldatazze integrato per mantenere la temperatura al punto giusto.

Presenta un corpo in acciaio inox, manopole in legno massello e un portafiltro professionale da 58 mm. Diverse inoltre le funzioni di sicurezza intelligenti, come gli avvisi automatici e la valvola antigoccia. Viene fornita con sei accessori professionali per un’esperienza da barista completa fin dal primo utilizzo.

Costa 229 € ma se inserite il codice 2HGSHGDN la potete comprare in sconto a 214 €. Anche qui la spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

KuKirin G4

Un monopattino pensato per l’off road, con motore da 2000W, Batteria da 20Ah, Autonomia Massima di 75 km.

Naturalmente, non è pensato per andare su strade pubbliche, anche perché la velocità massima di 70 km/h non lo consente. Questa velocità, oltre che dal motore, viene assicurata anche grazie ai pneumatici fuoristrada in gomma a vuoto da 11 pollici.

Per la maggiore sicurezza possibile è dotato di doppio freno a disco anteriore e posteriore.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 799 euro, ma grazie al codice sconto 50DBLVN700 ve lo portate a casa per 749 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

