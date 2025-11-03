iOS 26.1 è ora disponibile, scaricatelo per avere tutte le sue novità

Apple ha rilasciato qualche minuto fa iOS 26.1, il primo aggiornamento del nuovo ciclo di sistema operativo per iPhone.

Dopo giorni di indiscrezioni e di anticipazioni, la distribuzione è partita portando con sé una serie di aggiustamenti e qualche novità curiosa per chi ama sperimentare. Ne parliamo ampiamente qui con tutti i dettagli

Vediamo qui di seguito le novità che potete sperimentare

Tutte le novità di iOS 26.1

iOS 26 offre un interruttore per ridurre Liquid Glass , l’effetto traslucido introdotto con iOS 26. Da oggi è possibile scegliere tra due modalità: Vetro e Opaco .

, l’effetto traslucido introdotto con iOS 26. Da oggi è possibile scegliere tra due modalità: e . Sveglie e timer più interattivi sulla schermata di blocco: tocco per posticipare, scorrimento per disattivare.

più interattivi sulla schermata di blocco: tocco per posticipare, scorrimento per disattivare. Nuovo interruttore per disabilitare l’accesso rapido alla fotocamera dalla lockscreen.

per disabilitare l’accesso rapido alla fotocamera dalla lockscreen. Apple Intelligence disponibile in altre lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita.

disponibile in altre lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita. Allenamenti personalizzati nell’app Fitness con opzioni su durata, calorie e livello di sforzo.

nell’app Fitness con opzioni su durata, calorie e livello di sforzo. Apple Music : ora si può cambiare brano scorrendo orizzontalmente sulla barra “In riproduzione”.

: ora si può cambiare brano scorrendo orizzontalmente sulla barra “In riproduzione”. Ritocchi grafici all’interfaccia: tastierino telefonico aggiornato, menu riorganizzati in Foto e Safari, nuove proporzioni per la barra delle schede.

all’interfaccia: tastierino telefonico aggiornato, menu riorganizzati in Foto e Safari, nuove proporzioni per la barra delle schede. Privacy e sicurezza : interruttore per il download automatico degli aggiornamenti di sicurezza.

: interruttore per il download automatico degli aggiornamenti di sicurezza. Calendario : colori eventi più estesi per una migliore leggibilità.

: colori eventi più estesi per una migliore leggibilità. Display : anteprima rinnovata con wallpaper dinamici e istruzioni ridotte.

: anteprima rinnovata con wallpaper dinamici e istruzioni ridotte. In iPadOS 26.1, tornano le modalità Slide Over, migliorano la gestione del multitasking e dei microfoni esterni e Safari riceve un popup dedicato ai download, più chiaro e immediato.

Un’altra funzione inedita arriva per chi utilizza gli AirPods: anche se per ora è di utilizzo molto limitato. Si tratta della compatibilità della traduzione simultanea con Airpods iOS con l’italiano entra ufficialmente tra le lingue supportate. Indossando gli auricolari, è possibile parlare nella propria lingua e ricevere in tempo reale la traduzione della controparte, che a sua volta potrà fare lo stesso.

Apple per ora ha un blocco sulla funzione in Europa per questioni legate al Digital Markets Act, ma chi viaggia fuori dall’UE potrà provarla senza restrizioni. È un primo passo verso l’integrazione più profonda tra Siri, Apple Intelligence e i dispositivi audio dell’ecosistema.

Come installare iOS 26.1

L’aggiornamento è disponibile come sempre via OTA (Over The Air). Per installarlo basta aprire Impostazioni → Generali → Aggiornamento software, toccare Scarica e installa e attendere che il sistema completi la verifica. Il file è piuttosto pesante (oltre 8 GB) quindi conviene connettersi a una rete Wi-Fi stabile.

Prima dell’installazione, Apple consiglia di:

effettuare un backup completo su iCloud o tramite computer;

su iCloud o tramite computer; verificare che la batteria sia almeno al 50% o collegare l’iPhone all’alimentazione;

I file IPSW saranno disponibili a breve sul portale sviluppatori per chi preferisce l’aggiornamento manuale.

Se avete scaricato la Release Candidate, che ha lo stesso numero ed è identica a quelle rilasciata questa sera, non riceverete nessuna messaggio di nuova versione. Per scaricare l’aggiornamento dovete ripristinare da zero iPhone