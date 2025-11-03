Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » AggiornaMac » Apple ora offre una avanzata versione dell’App Store per il web
AggiornaMacil mio iPhoneiPhone SoftwareiPad Software

Apple ora offre una versione avanzata dell’App Store per il web

Di Mauro Notarianni
l’App Store per il web

Apple ora offre  una versione avanzata dell’App Store per il web, un sito che, alla stregua del vero e proprio App Store, consente di sfogliare e cercare direttamente dal browser le varie app per le piattaforme della Mela.

Per visitare il sito da un browser si parte da qui; il sito è multilingue (italiano compreso) e consente di selezionare le app per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

In precedenza il dominio “apps.apple.com” indirizzava l’utente a una semplice pagina generica su App Store o sul sito web di Apple; ora presenta una versione completa a tutti gli effetti dell’App Store navigabile da un browser desktop.

È possibile selezionare la piattaforma di proprio interesse (Mac, iPhone, iPad, eco.) da un elenco drop-down, sfogliare la app per categoria (giochi, arcade, Foto e video, Salute e benessere, Produttività, Intrattenimento, Azione, Avventura, Rompicapo e Indie) e non manca la sezione “Oggi” con giochi e raccomandazioni giornaliere.

È ovviamente possibile eseguire ricerche e visualizzare i risultati di app, giochi, storie, categorie, ecc. Prima di iniziare una ricerca, il pannello dedicato mostra le ricerche frequenti o di tendenza, nonché un elenco di app che potrebbero essere interessanti, nella sezione “Consigliati”.  Apple spiega che queste app vengono “selezionate in base a un comportamento di ricerca aggregato da un pool selezionato dalla redazione di App Store” e che in alcuni casi le ricerche consigliate “potrebbero essere personalizzate in base alle attività nell’App Store e nella sezione Scopri”.

Esempio App Store per il web
Apple ora offre una versione avanzata dell’App Store per il web – macitynet.it

Apple offre agli sviluppatori la possibilità di promuovere le loro app nell’App Store con Apple Search Ads; i risultati posizionati vengono distinti chiaramente dai posizionamenti e dai risultati organici di ricerca dell’App Store, usando il simbolo “Ad” (adatto a ogni lingua) e in genere è evidenziato con bordi e sfondi unici.

Non manca la possibilità di condividere i risultati delle ricerche (via AirDrop, via Mail, Messaggi, Note, ecc.)

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Sbrigatevi, Apple Watch Ultra 2 a solo 599 euro

Apple Watch Ultra 2 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 599 euro. Ma c'è un solo pezzo dispomnibile
Articolo precedente
OpenAI e Amazon firmano un contratto per servizi cloud da 38 miliardi

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.