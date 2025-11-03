Apple ora offre una versione avanzata dell’App Store per il web, un sito che, alla stregua del vero e proprio App Store, consente di sfogliare e cercare direttamente dal browser le varie app per le piattaforme della Mela.

Per visitare il sito da un browser si parte da qui; il sito è multilingue (italiano compreso) e consente di selezionare le app per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

In precedenza il dominio “apps.apple.com” indirizzava l’utente a una semplice pagina generica su App Store o sul sito web di Apple; ora presenta una versione completa a tutti gli effetti dell’App Store navigabile da un browser desktop.

È possibile selezionare la piattaforma di proprio interesse (Mac, iPhone, iPad, eco.) da un elenco drop-down, sfogliare la app per categoria (giochi, arcade, Foto e video, Salute e benessere, Produttività, Intrattenimento, Azione, Avventura, Rompicapo e Indie) e non manca la sezione “Oggi” con giochi e raccomandazioni giornaliere.

È ovviamente possibile eseguire ricerche e visualizzare i risultati di app, giochi, storie, categorie, ecc. Prima di iniziare una ricerca, il pannello dedicato mostra le ricerche frequenti o di tendenza, nonché un elenco di app che potrebbero essere interessanti, nella sezione “Consigliati”. Apple spiega che queste app vengono “selezionate in base a un comportamento di ricerca aggregato da un pool selezionato dalla redazione di App Store” e che in alcuni casi le ricerche consigliate “potrebbero essere personalizzate in base alle attività nell’App Store e nella sezione Scopri”.

Apple offre agli sviluppatori la possibilità di promuovere le loro app nell’App Store con Apple Search Ads; i risultati posizionati vengono distinti chiaramente dai posizionamenti e dai risultati organici di ricerca dell’App Store, usando il simbolo “Ad” (adatto a ogni lingua) e in genere è evidenziato con bordi e sfondi unici.

Non manca la possibilità di condividere i risultati delle ricerche (via AirDrop, via Mail, Messaggi, Note, ecc.)