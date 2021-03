Dropbox offrirà alcuni servizi Plus anche agli utenti che non pagano

Dropbox prova a stuzzicare i desideri degli utenti, offrendo funzionalità del gestore di password a tutti, e non solo a quelli che sfruttano piani a pagamento (piani “Plus). Dropbox Passwords è un servizio stato lanciato lo scorso agosto insieme a una serie di estensioni per browser e applicazioni per macOS, iOS, Windows e Android.

In modo simile ad altri servizi dello stesso tipo, è possibile salvare nomi utente e password dei propri account, sincronizzarli su tutti i propri dispositivi e consentire il loro inserimento automatico o il suggerimento di password quando accediamo siti web o applicazioni per dispositivi mobili.

La versione gratuita del servizio ha dei limiti (max 50 password memorizzabili) e sono supportati fino ad un massimo di tre dispositivi sincronizzabili (qui altri dettagli). È in cantiere, tra le altre cose, anche una funzione di condivisione delle password. È in pratica un assaggio di funzioni che è possibile avere con i piani “Plus” e per alcuni utenti potrebbero essere comode ed evitare l’acquisto di utility dedicate. Le nuove funzionalità dovrebbero essere disponibile dall’inizio di aprile.

Agli utenti Dropbox con piani Plus, Professional e Family e per i team Dropbox Business, sono offerte funzioni avanzate come ad esempio la possibilità di ottenere suggerimenti per password sicure, importare nomi utente e password da file CSV generati con altri strumenti per la gestione delle password, esportare nomi utenti e password su file di testo e altro ancora.