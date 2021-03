iPhone 12, la velocità 5G è inferiore rispetto ai rivali Android

Un nuovo rapporto indica che prestazioni e velocità 5G degli smartphone Apple di ultima generazione iPhone 12 e iPhone 12 Pro risultano più lente rispetto a molti dei loro concorrenti Android. Come è già accaduto anche in passato, primo fra tutti, l’ultimo Galaxy S21 di Samsung. Ecco dati e classifiche secondo lo studio.

Sebbene i modelli di iPhone 12 e iPhone 12 Pro abbiano registrato un aumento di velocità di 2,3 volte rispetto ai loro omologhi iPhone 4G, gli ultimi smartphone Apple si sono classificati al di sotto di almeno 25 modelli Android nel rapporto sulla velocità stilato da OpenSignal. Samsung rappresentava almeno il 60% dei primi 25 smartphone più veloci nel rapporto, che ha classificato i dispositivi in ​​base alla velocità media di download 5G o 4G. I dispositivi Apple non hanno superato la top 25, sostiene OpenSignal.

Samsung Galaxy S21 5G si è aggiudicato il primo posto con una velocità media di 56 Mbps. I successivi in classifica sono TCL Revvl 5G e OnePlus 8T+, con velocità rispettivamente di 49,8 Mbps e 49,3 Mbps. Al venticinquesimo posto LG Velvet 5G con 37,9 Mbps. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max hanno registrato valori inferiori, con velocità di 36,9 Mbps e 36,2 Mbps, afferma il rapporto. Mentre iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno fatto registrare velocità ancor minori, rispettivamente di 29,6 Mbps e 32,9 Mbps.

OpenSignal aggiunge che i dispositivi Apple hanno registrato un aumento maggiore delle velocità con l’aggiornamento 5G, sebbene lo attribuisca al fatto che i dispositivi precedenti utilizzavano modem Intel più lenti, anziché unità Qualcomm.

La società ha anche monitorato un aumento della velocità del 36%, confrontando gli attuali modelli di iPhone 12 dotati di 5G con i dispositivi iPad Pro dotati di rete cellulare. Ciò, aggiunge OpenSignal, suggerisce che i futuri utenti di iPad Pro potrebbero vedere un significativo aumento di velocità quando debutteranno i modelli dotati di 5G.

Per quanto riguarda il motivo per cui i dispositivi Apple di ultima generazione sono in ritardo in termini di velocità di download, Ian Fogg di OpenSignal ha dichiarato a 9to5Mac che potrebbe avere a che fare con il design RF. Ed infatti, iPhone 12 è il primo dispositivo 5G di Apple, mentre Samsung è attualmente alla terza generazione di telefoni dotati di 5G. Facile pensare che la prossima line up di iPhone 13 vedrà maggiori velocità nel supporto 5G.

