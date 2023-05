Giro d’Italia, come seguirlo tra TV, app e streaming

La “corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo” sta per cominciare: è infatti fissata per sabato 6 maggio la partenza del Giro D’Italia, sicché abbiamo deciso di ragguagliare tifosi e appassionati con tutte le informazioni (soprattutto tecnologiche) per seguire minuto per minuto questa 106esima edizione.

Qualche info sul Giro D’Italia 2023

Ma prima, un po’ di informazioni sulla competizione: si parte dall’Abruzzo, con una prima settimana che vedrà percorrere diverse strade dell’Appennino, con poca pianura e una lunga salita verso il Gran Sasso; nella seconda settimana invece ci si sposterà tra Emilia Romagna e Piemonte, questa volta con qualche tratto in pianura, dritti verso le Alpi.

La terza settimana è quella con le tappe più difficili: tra Lombardia e Veneto, si arriva fino a 2.469 metri di altezza con la tredicesima tappa sul Colle del Gran San Bernardo.

Il Giro terminerà domenica 28 maggio in uno spettacolare circuito al centro di Roma; si percorreranno all’incirca 3.450 chilometri, con un dislivello complessivo di 51.000 metri; le squadre in gara sono 22 per un totale di 180 atleti.

Come seguire il Giro D’Italia 2023

Le 21 tappe del Giro D’Italia si potranno seguire:

in chiaro su Rai 2 HD e su Raisport+ HD ; volendo saranno disponibili anche su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, SkyGo, Now e Gcn+ per gli abbonati

; volendo saranno disponibili anche su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, SkyGo, Now e Gcn+ per gli abbonati in streaming, gratuitamente, su RaiPlay tramite app per smartphone, tablet, Smart TV e anche via web, dove saranno disponibili sintesi e repliche per chi non potrà seguire la competizione in diretta

I nottambuli avranno accesso anche alla replica integrale su Raisport+ HD all’appuntamento di mezzanotte.

Gli orari di ogni singola tappa sono variabili: per il primo appuntamento di domani, sabato 6 maggio, ci si può collegare già alle 11:00 per il pre-gara, mentre il primo atleta scatterà alle 13:50. Per il calendario completo vi rimandiamo al sito ufficiale (qui).

E quest’anno c’è una novità: saranno installate delle telecamere nei van delle squadre per poter seguire il dietro le quinte di ogni tappa.

L’app del Giro D’Italia 2023

Tifosi e appassionati possono anche installare l’app ufficiale, che raccoglie tutte le informazioni utili per tenersi aggiornati tutto il giorno: dai percorsi alle classifiche, con informazioni utili su squadre e piloti.

Quest’anno l’app invia anche delle notifiche per breaking news, live news, Maglia Rosa, classifiche e video, e include anche una sezione Live in cui è possibile trovare diversi contenuti video e l’altimetria interattiva di ogni tappa.

L’app è gratis e si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android.

