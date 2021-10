Gli AirPods 2 adesso costano meno (e su Amazon ancora meno)

Apple abbassa il prezzo degli Airpods portandoli a 149€. Si tratta del modello con custodia con la ricarica con connettore Lightning che sono in circolazione da tempo e che fino ad oggi pomeriggio Apple vendeva 179 euro (mentre Amazon vendeva e vende a 130€)

Le differenze rispetto alla terza generazione di AirPods, sono importanti. Il vecchio modello ha una forma differente, è privo delle funzioni di Audio Spaziale, ha una autonomia ridotta di un’ ora solo per citare le discrepanze tra la versione due e la versione tre degli AirPods.

Nonostante questo si tratta ancora oggi di auricolari di buon livello. Non sono il massimo per la riproduzione musicale ma hanno tutta una serie di funzioni interessanti per chi ha un iPhone, dalla connessione automatica al passaggio automatico da un dispositivo ad un altro grazie alla registrazione su iCloud. Per chi ha un iPhone sono ancora oggi un prodotto appetibile, tenendo in considerazione il fattore iconico.

Il prezzo di 149 euro, stante quello di 179 per gli AirPods 3 potrebbe però non essere così interessante viste le nuove funzioni di queste ultime, inclusa la funzione di ricarica wireless compatibile Magsafe. Amazon contribuisce a portarlo ad un livello competitivo visto che vende già adesso gli AirPods 2 a 130,80 euro, 20 euro meno del nuovo prezzo Apple.

Quel che ormai non è più di alcun interesse, almeno al prezzo attuale, sono gli AirPods 2 con custodia di ricarica wireless. Costano 207 euro, un costo completamente fuori mercato. A questo punto molto meglio comprarsi sempre su Amazon gli AirPods Pro che a 199 euro (contro i 279 euro del prezzo ufficiale), forti del loro eccellente sistema di soppressione del rumore, sono un serio concorrente degli AirPods 3 che ancora su Amazon non ci sono.

Per tutti i dettagli su AirPods di terza generazione il link da seguire è questo.