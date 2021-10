Apple annuncia gli AirPods 3, parenti stretti di AirPods Pro

Forma simile a quella di AirPods Pro e diverse funzioni e tecnologie prese dai suoi auricolari top ma anche qualche novità. Ecco che cosa troviamo nei nuovi AirPods 3, i nuovi auricolari senza filo tanto chiacchierati nei giorni scorsi, che si sono materializzati questa sera nel contesto dell’evento.

I nuovi AirPods, davvero molto simili ad AirPods Pro, introducono sistema di controllo sullo stelo (denominato force sensor) che deriva proprio agli AirPods Pro coì come vengono dal mondo degli AirPods Pro, l’Audio Spaziale, il chip H1, la resistenza all’acqua (sono certificati IPX4). mI nuovi AirPods usano lo stesso audio computazionale del AirPods Pro (ad AirPods Max) con l’equalizzazione adattiva. C’è anche l’equalizzazione adattiva, resa possibile dall’audio computazionale he regola le frequenze basse e medie per compensare quello che potrebbe essere perso in base a come varia l’aderenza degli auricolari nelle orecchie.

È nuovo invece il driver con meno distorsione per bassi e acuti; progettato ad hoc assieme ad un amplificatore ad alta gamma dinamica. I due elementi sono in grado, dice Apple, di generare bassi intensi e frequenze alte limpide e cristalline.

L’audio spaziale è simile a quello degli AirPods Pro:. Questa tecnologia, è noto, vuole ricreare un effetto simile all’effetto surround del cinema, posizionando il suono virtualmente ovunque nello spazio, e, grazie al Dolby Atmos, una elevata qualità di ascolto non solo nel video ma anche per le chiamate di gruppo FaceTime.

Nel campo telefonico Apple sottolinea il microfono è rivestito da una rete acustica che permette di ridurre il rumore del vento, così la voce di chi parla si sente chiaramente durante le chiamate. Gli AirPods si avvalgono inoltre di AAC-ELD, un codec vocale di livello superiore che offre qualità della voce ad alta definizione per chiamate FaceTime più nitide e naturali. I microfoni beamforming bloccano i rumori ambientali e si concentrano sulla voce di chi parla, contribuendo alla chiarezza del suono.

Gli AirPods sono anche compatibili con la tecnologia Dov’è; così è possibile localizzarli nell’appcon la modalità Smarrito, e ricevere avvisi e notifiche sonore in caso di separazione.

Il consueto contenitore permette di si configurre gli AirPods e di ricarcarli. La batteria dura un’ora in più del modello precedente (6 ore) e con la custodia si arriva a 30 ore di autonomia. Interessante la compatibilità della custodia con Magsafe.

Gli AirPods (terza generazione) saranno disponibili al prezzo di 199 € online a partire da oggi; potranno essere acquistati nei negozi a partire da martedì 26 ottobre.