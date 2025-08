Gli Apple Cinema esistono ma non sono di Apple

Apple ha citato in giudizio la catena di cinema statunitense “Apple Cinemas” per violazione di marchio registrato.

“Apple Cinemas utilizza consapevolmente e intenzionalmente il nome Apple per creare confusione a proprio vantaggio”, scrivono i legali della Casa di Cupertino nelle denunce presentate contro tutte le sedi di Apple Cinemas e contro Sand Media Corp Inc, società legata alla catena di in questione.

Apple Cinemas è nata nel 2013, mantenendo una presenza limitata nel nord-est degli Stati Uniti fino allo scorso mese quando è stato aperto una sala a San Francisco. Nella denuncia si sostiene che Apple Cinemas ha intenzione di espandersi a livello nazionale negli USA, incluse aree vicino ai quartier generali di Apple e ai negozi di Apple, elementi che avrebbero obbligato la Casa di Cupertino ad agire.

“Gli accusati pianificano l’espansione fino a 100 cinema su scala nazionale, così come a crare vasta confusione pubblica relativamente al coinvolgimento di Apple nelle sale, e Apple non ha altra alternativa che presentare questa causa per proteggere il suo marchio e i clienti dall’inganno”, si legge ancora nella denuncia.

Apple Cinemas al momento è presente in 14 località. La Casa di Cupertino riferisce che “ripetuti tentativi di risolvere la questione in via amichevole” non hanno avuto successo. Secondo quanto riportato nella denuncia, Apple Cinemas avrebbe ricevuto svariati avvertimenti sottolineando che il nome crea confusione tra i consumatori, ma avrebbe ignorato le segnalazioni.

Nella denuncia, come riportato da MacRumors, si citano diversi esempi di persone che hanno ritenuto Apple Cinemas legata a Apple, inclusi commenti su social media e vari articoli online.

Avvertimenti ignorati

Il primo avvertimento è partito dal Patent and Trademark Office statunitense nell’ottobre del 2024 che ha negato a Sand Media Corp la richiesta di registrazione dei marchi “Apple Cinemas” e “ACX — Apple Cinematic Experience”, evidenziando la possibile creazione di confusione con esistenti diritti sui marchi.

Un secondo avvertimento è arrivato a dicembre 2024 con Apple che all’epoca aveva inviato una lettera di diffida a Sand Media Corps. I legali della Mela avrebbero inoltre comunicato con l’azienda in questione per telefono e più volte per iscritto, ma questa avrebbe continuato a ignorare le richieste e consapevolmente proseguito l’attività di espansione.

Il nome Apple Cinemas sarebbe stato scelto perché la prima sede avrebbe dovuto nascere nell’Apple Valley Mall di Rhode Island, ma nessuna attività è stata mai aperta in questo centro commerciale. La Casa di Cupertino ha richiesto sia i danni economici sia l’ingiunzione per cessare l’uso del nome contestato.