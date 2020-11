Gli Apple Glass saranno resistenti ad acqua e polvere

Dal Patent office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple denominato “dynamic seals for adjustable display devices” (suggellatura dinamica per dispositivi di visualizzazione regolabili) e che sembra essere collegato agli Apple Glass, accessorio per la Realtà Virtuale/Realtà Aumentata da tempo atteso.

Nel brevetto in questione – scovato dal sito appleworld.today – si fa riferimento a un dispositivo che è resistente all’acqua e alla polvere.

Gli schermi ad alta risoluzione come gli head-mounted display (HMD, gli schermi che – tipicamente – si montano sulla testa dello spettatore attraverso un casco ad hoc), integrano una serie di componenti (display, lenti, ecc.) che spesso sono altamente sensibili ad elementi quali acqua, umidità, particolato, detriti, polvere, ecc. Apple evidenzia la necessità di alloggiare tali componenti in scomparti sigillati; durante l’uso è tuttavia spesso necessario regolare la posizione del pannello con il display e/o le lenti interne lungo uno o più assi per mettere a fuoco, correggere la distorsione, allineamento, problematiche del campo visivo, adattare la visione, ecc.

Le guarnizioni usate per proteggere i componenti interni devono essere in grado di consentire tali movimenti, senza imporre una forza eccessiva per ii meccanismi di regolazione, e in grado di garantire una elevata serie di regolazioni.

Il brevetto di Apple descrive come proteggere i componenti interni senza interferire con i meccanismi di regolazione, rendendo l’accessorio durevole ma anche confortevole.

Quando arriveranno gli Apple Glass non è dato sapere: alcune indiscrezioni riferiscono del prossimo anno, altre parlano del 2022. Alcuni rumor riferiscono del necessario abbinamento con l’iPhone, altri di un chip custom di Apple e un sistema operativo ad hoc denominato “rOS”, acronimo di “reality operating system”.

