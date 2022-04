Gli Apple Glasses permetteranno di interagire con altri utenti

Da un brevetto della Casa di Cupertino si apprende che gli occhiali di Apple per la Realtà Aumentata / Realtà Virtuale, permetteranno di interagire o no con altri utenti. Nel brevetto si fa riferimento alla possibilità di invitare o escludere una persona in un ambiente CGR (computer-generated reality). Il termine CGR fa in questo caso riferimento ad ambienti tridimensionali generati al computer in cui il soggetto o i soggetti interagiscono tra loro e con l’ambiente come se fossero realmente al suo interno.

Apple fa riferimento ad un ambiente CGR che permette di tenere conto della posizione e dei movimenti dell’utente, con la rappresentazione di altri utenti, rispondendo di conseguenza alle possibilità offerte da uno o più oggetti virtuali simulati nell’ambiente CGR, con modalità che tengono conto di leggi della fisica.

Nel brevetto, Apple descrive la possibilità di catturare l’ambiente circostante, individuare le persone presenti e (se questa lo consente) includerla nell’esperienza CGR.

Le ultime indiscrezioni sugli Apple Glasses riferiscono dell’integrazione di avanzati moduli di rilevamento 3D, con innovative funzionalità per il riconoscimento di gesture e oggetti.

L’analista Ming-Chi Kuo in ha riferito la possibilità di individuare gesture e movimenti, offrendo un’esperienza immersiva, con l’utente in grado di tenere in mano e liberare nell’aria oggetti virtuali. Per ottenere una funzionalità di questo tipo, Apple avrebbe sfruttato quattro gruppi di sensori 3D, di qualità e specifiche superiori rispetto a quelli attualmente integrati negli iPhone. Kuo ha sottolineato la qualità dell’interfaccia utente uomo-macchina sviluppata da Apple, indicandola come un fattore rilevante per il successo del futuro visore AR/MR, che a suo dire offrirà un completo controllo con gesture, la possibilità di individuare oggetti, terrà conto del tracciamento oculare, del riconoscimento dell’iride, del controllo vocale, espressioni facciali, rilevamento della cute, e offrirà il rilevamento dinamico della posizione della testa.

