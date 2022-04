Rainbow Six arriva in versione mobile per iPhone e Android

Uno degli sparatutto in prima persona più apprezzati sta per arrivare anche in versione mobile: lo sviluppatore Ubisoft ha annunciato che da tre anni sta lavorando a Rainbow Six Mobile, titolo in arrivo in esclusiva su iPhone, iPad e Android.

Lo sviluppo è stato curato dallo studio Ubisoft di Montreal che fin da ora promette agli appassionati su smartphone e tablet una vera esperienza in stile Rainbow Six Siege per console e PC. Questo significa che possiamo aspettarci scontri multigiocatore cinque contro cinque e cambio turni tra le squadre sfidanti che si alternano in ruoli di difesa e attacco.

Come nel precedente titolo per console e PC, anche nella versione mobile in arrivo sarà fondamentale curare la dotazione di armi, gadget e abilità per portare alla vittoria il nostro personaggio. Ubisoft dichiara di aver ottimizzato il gioco per dispositivi mobile, soprattutto per quanto riguarda i controlli, con un sistema completamente nuovo ad hoc, ottimizzazione dell’interfaccia grafica utente e anche per la presentazione visuale all’interno del titolo.

Anche la durata degli scontri è stata abbreviata, in ogni caso gli appassionati ritroveranno anche qui le mappe classiche Bank e Border, oltre alle modalità gioco Secure Area e Bomb.

Dopo tre anni di lavoro Ubisoft non vede l’ora di mettere Rainbow Six Mobile nelle mani dei primi utenti per test e feedback che dovrebbero iniziare molto presto: da questa pagina del sito dello sviluppatore è possibile registrarsi per partecipare alla fase di test. Ubisoft non ha annunciato una data di rilascio per tutti, ma la disponibilità è indicata entro quest’anno.

Tra le ultime novità più interessanti dal mondo dei videogiochi l’annunciato ritorno di Monkey Island, una delle avventure grafiche più famose e apprezzate di sempre: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano videogiochi e console si parte dai rispettivi collegamenti.