Gli Apple Store UK chiudono per il funerale della regina Elisabetta II

Re Carlo III ha dichiarato festivo lunedì 19 settembre in Regno Unito, giorno durante il quale si svolgeranno i funerali di stato della Regina Elisabetta II: in rispetto al corteo funebre i negozi Apple Store di tutto il Paese saranno aperti ma con operatività ridotta, mentre chiuderanno completamente il giorno del funerale.

Apple non lo ha ancora annunciato pubblicamente, ma il programma degli Apple Store in Regno Unito in occasione delle esequie reali è stato comunicato ai dipendenti dei negozi, ed è segnalato da MacRumors. Occorre rilevare che la proclamazione di giorno festivo per lunedì 19 settembre non obbliga alla chiusura società e negozi. La guida ufficiale del governo precisa che spetta alle singole aziende decidere se desiderano chiudere o meno quel giorno.

In rispetto al corteo funebre Apple ha stabilito che i negozi Apple Store in Regno Unito saranno aperti ma con operatività ridotta nella corso della giornata di mercoledì 14 settembre, quando il feretro della Regina Elisabetta II si troverà nello stato di Londra. Sembra così che gli orari di apertura potrebbero non cambiare per mercoledì 19 settembre, anche se alcuni servizi e attività potrebbero non risultare disponibili, come per esempio i Genius Bar.

Invece, sempre secondo quanto comunicato da Apple ai dipendenti dei propri Apple Store in UK, gli orari potrebbero variare venerdì 16 settembre. La chiusura completa di tutti gli Apple Store è programmata per lunedì 16 settembre, giorno dei funerali.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha reso omaggio alla Regina Elisabetta II dopo l’annuncio della scomparsa, pubblicando un ritratto sulla pagina principale dei siti web Apple in tutto il mondo. Anche Tim Cook ha ricordato la regina con un post su Twitter in cui loda l’impegno e il servizio profusi della regina al servizio del popolo e dello stato.