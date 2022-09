iPhone 14 Plus, per Kuo i preordini sono inferiori a iPhone 13 mini

I due modelli standard iPhone 14 e iPhone 14 Plus registrano preordini inferiori rispetto ai modelli base della gamma iPhone 13 dello scorso anno: secondo l’analista Ming Chi Kuo questo indica che la strategia di diversificazione che Apple ha adottato quest’anno non sembra funzionare come sperato dalla multinazionale di Cupertino.

Nel suo ultimo post su Medium, Kuo ha spiegato che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno visto risultati di preordini rispettivamente “neutrali” e “buoni” rispetto a iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. I tempi di attesa di consegna di più di quattro settimane possono indicare una buona domanda per i nuovi dispositivi di fascia alta. A quanto pare, Apple potrebbe anche decidere di aumentare le previsioni di spedizione dei suoi modelli Pro, con tagli alla produzione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che attualmente rappresentano circa il 45% delle spedizioni dell’intera linea.

Vista la limitata domanda nei preordini di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, questi modelli dovrebbero essere regolarmente presenti nei negozi al momento del lancio. Allo stato attuale, Kuo ritiene che i risultati dei preordini per i modelli standard di iPhone 14 sono peggiori di quelli di iPhone SE di terza generazione e anche di iPhone 13 mini.

Occorre ricordare che Apple ha ridotto gli ordinativi di produzione sia fi iPhone SE di terza generazione, che di iPhone 13 mini nella prima metà del 2022, proprio a causa della bassa domanda. Kuo sembra così indicare che la stessa sorte potrebbe toccare agli iPhone 14 standard.

Se la domanda per i due modelli standard non migliora, Apple potrebbe tagliare gli ordini di iPhone 14 e iPhone 14 Plus già a novembre. I fornitori che non sono i principali beneficiari dei modelli di iPhone 14 Pro di Apple vedranno probabilmente l’inizio del calo delle entrate a settembre e ottobre.

Considerando che il modello iPhone 14 Plus è stato introdotto per sostituire il mini dello scorso anno, con dimensioni che adesso si attestano a 6,7 pollici, secondo Kuo «La strategia di segmentazione del prodotto di Apple per i modelli standard fallisce quest’anno”. La maggior parte delle novità hardware e funzionali sono infatti concentrate negli iPhone 14 Pro, invogliando all’acquisto gli appassionati di Apple e di tecnologia che desiderano sempre il top.

Ancora prima della presentazione Apple di mercoledì 7 settembre, la strategia di differenziazione di Apple e alla luce delle limitate novità attese negli iPhone 14 base di quest’anno, hanno portato a formulare l’ipotesi che Apple potesse saltare i modelli standard di quest’anno mantenendo a listino gli attuali iPhone 13 e 13 mini.

