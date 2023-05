Gli auricolari QCY Crossky Link sono a conduzione aerea

Un paio di auricolari senza fili che fanno ascoltare la musica senza coprire le orecchie in modo da poter tenere l’ascolto vigile anche su quel che accade intorno: sono i QCY Crossky Link, una interessante variante alle cuffie tradizionali, che al momento trovate scontati del 60%.

Per certi versi ricordano le cuffie a conduzione ossea, che appunto sfruttano il contatto con la scatola cranica per la trasmissione dell’audio senza coprire le orecchie. Ma qui, anziché passare tramite le vibrazioni, ci sono comunque due piccoli altoparlanti che semplicemente si affacciano alla cavità auricolare, senza però ostruirla, lasciando così le orecchie libere di ascoltare rumori, suoni e voci circostanti.

Cuffie come queste sono quindi particolarmente utili all’aperto, dove poter ascoltare il traffico mentre si pedala o ci si allena a bordo strada è molto importante per la propria sicurezza.

È un po’ come avere un paio di AirPods ai quali si è attivata la modalità Trasparenza, che sfrutta i microfoni per far ascoltare l’ambiente circostante, ma il tutto avviene più naturalmente perché non c’è nessun microfono a fare da tramite.

La scheda tecnica assicura che gli altoparlanti suonano abbastanza forte da far sentire bene la musica o la voce degli interlocutori durante telefonate e videochiamate, ma sufficientemente piano per far sì che chi si trova vicino all’utente che le indossa non senta comunque nulla, quindi nel pieno rispetto della privacy.

Quindi con il loro design Open Ear gli auricolari QCY Crossky Link, proprio perché non coprono le orecchie né si infilano al loro interno, risultano particolarmente comode da indossare, e non fanno male neanche se si usano per diverse ore consecutive.

L’autonomia dichiarata è di 10 ore per musica oppure 8 per le telefonate, gestite da ben 4 microfoni con tecnologia ENC per la riduzione del rumore di fondo; se lasciate in Standby invece restano attive per 150 ore.

Usano driver da 17 x 12 mm, c’è il Bluetooth 5.3 e la ricarica magnetica, con pulsanti per il controllo rapido della musica e la certificazione IPX6 che promette una certa resistenza ad acqua e sudore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 54,60 € potete risparmiare il 60% spendendo 21,84 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.