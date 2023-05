Sul visore AR/VR di Apple forse anche Final Cut Pro e Logic Pro

Il visore AR/VR che secondo indiscrezioni Apple dovrebbe presentare alla conferenza sviluppatori di giugno, probabilmente permetterà di sfruttare anche Final Cut Pro e Logic Pro.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg in un tweet, indicando come “molto concreta” questa possibilità.

La considerazione di Gurman è arrivata in concomitanza dell’annuncio di Apple della disponibilità di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad.

Da tempo gli utenti si chiedevano quando sarebbero arrivate le due app professionali in questione su iPad e finalmente queste richieste sono state accolte, integrando anche funzionalità esclusive che tengono conto di Apple Pencil, multitouch e altre peculiarità di iPad.

Gurman ha in precedenza riferito che sul visore di Apple potranno girare le app per iPad, adattate per il visore, e che con centinaia di queste sarà possibile interagire con una interfaccia 3D. Non è chiaro il vantaggio che avrebbe l’utente nell’usare Final Cut o Logic Pro dal visore AR/VR ma Apple potrebbe aver trovato il modo di sfruttare peculiarità intrinseche del visore in questione e di xrOS, quello che è indicato da molti come il nome del sistema operativo dedicato.

Given that the Apple headset and xrOS will run iPadOS apps, there’s a very real possibility the device will (eventually) run Final Cut Pro and Logic Pro as well. More details on how the headset will work here: https://t.co/6cAnx3mMSC

— Mark Gurman (@markgurman) May 9, 2023