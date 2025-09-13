Gli iPhone 17 cominciano a mancare, Amazon li ha ancora quasi tutti

Apple ha iniziato ad avere difficoltà a soddisfare la richiesta dei nuovi iPhone 17: i preordini, partiti ieri alle 14 sia su Apple Store che Amazon, hanno subito mostrato tempi di consegna allungati per diversi modelli. Anche se le file davanti agli Apple Store appartengono ormai al passato, l’assalto digitale è ancora evidente e si traduce in tempi di attesa più lunghi.

Facendo qualche verifica su quel che sta accadendo a quanto pare il modello più richiesto è iPhone 17 Pro Max: in tutte le varianti di colore e memoria le consegne da Apple Store sono già slittate tra il 7 e il 14 ottobre. Un segnale di quanto questa versione rappresenti storicamente il fulcro dell’interesse degli appassionati “hard core”.

iPhone 17 Pro, giudicando dai tempi di spedizione, ha registrato una domanda leggermente inferiore ma comunque elevata. Per la maggior parte delle versioni – soprattutto arancio e argento – la disponibilità di Apple Store è fissata tra fine settembre e l’inizio di ottobre. Solo il modello da 1 TB rimane ancora disponibile per consegna immediata.

Nella fascia intermedia, iPhone Air ha raccolto un’accoglienza tutto sommato positiva: nessun colore è disponibile già per la prossima settimana, con date che oscillano dalla metà di quella successiva fino al 30 settembre.

Anche l’iPhone 17 “standard” segue uno schema simile, con alcune varianti come il viola che richiedono un’attesa più lunga di circa una settimana.

Maggior disponibilità su Amazon

Chi non vuole aspettare trova come successo altri anni in Amazon un’alternativa più rapida. Al momento quasi tutti i modelli sono ordinabili con consegna già dal 19 settembre, o al massimo nel giro di pochi giorni lavorativi.

L’unica eccezione è ancora una volta l’iPhone 17 Pro Max, che rimane introvabile per una spedizione immediata e conferma il suo status di modello più richiesto.

Ricordiamo che Amazon è un rivenditore autorizzato Apple con tutte le garanzie di qualità e supporto che offre Apple. Amazon, anzi, offre qualche cosa di più di Apple specialmente in fatto di modalità di pagamento: tutti i modelli sono acquistabili in cinque rate senza interessi. In più li potete rispedire indietro entro quindici giorni se non siete sossodfatti

Qui sotto tutti gli iPhone in vendita su Amazon. Dall’anteprima potete vedere subito quali modelli e colori sono disponibili immediatamente.

Tutti gli iPhone 2025 disponibili per il preordine su Amazon

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

