Traduzione dal vivo degli Airpods bloccata in Europa

La traduzione “in diretta” da altre lingue con Airpods Pro 3, (e anche altri modelli) come sapevamo, non è disponibile in Italiano, ma non lo sarà per nessuno, neppure per chi la vuole in altre lingue, finchè essa viene usata in Europa o si ha un account Apple di una nazione europea.

Lo si apprende da una pagina Apple, notata da MacRumos, che afferma chiaramente: “La traduzione in tempo reale con AirPods non è disponibile se vi trovate nell’Unione Europea e il Paese o la Regione del vostro account Apple è anch’esso nell’Unione Europea.”

Cupertino non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma il motivo più probabile è legato al GDPR e al nuovo AI Act europeo, che impongono regole stringenti su privacy e trattamento dei dati vocali.

Perché GDPR e AI Act possono bloccare la funzione

Il GDPR considera la voce un dato personale sensibile: ogni volta che viene registrata, elaborata e trasmessa deve esserci una basi giuridica chiara, un consenso informato e garanzie sul trattamento e sull’eventuale trasferimento dei dati al di fuori dell’UE. Se questi requisiti non sono rispettati, l’utilizzo diventa illegittimo.

Allo stesso tempo, il nuovo AI Act europeo classifica molti sistemi di riconoscimento e traduzione vocale come applicazioni ad alto rischio. Questo comporta obblighi specifici: trasparenza su come funziona l’algoritmo, assenza di bias linguistici, possibilità per l’utente di capire e contestare i risultati, tracciabilità dei processi e audit indipendenti. Finché Apple non dimostra la piena conformità a queste regole, l’attivazione della funzione in Europa potrebbe esporre l’azienda a sanzioni e contenziosi.

In pratica, GDPR e AI Act non vietano la traduzione in sé, ma impongono condizioni molto rigorose per renderla lecita. È per questo che Cupertino ha preferito sospendere il debutto in Europa: meglio attendere un chiarimento regolatorio che rischiare di violare norme già in vigore e altre di prossima applicazione.

Il precedente della registrazione delle telefonate

Il blocco di Live Translation non è un caso isolato. Già in passato Apple ha evitato di introdurre in Europa funzioni presenti altrove, come la registrazione delle telefonate integrata in iOS. Negli Stati Uniti e in altri mercati è possibile utilizzare questa opzione, ma nell’Unione Europea la funzione non è mai stata attivata a causa delle restrizioni normative.

Il GDPR e le leggi nazionali in materia di privacy rendono infatti molto complesso anche registrare conversazioni telefoniche senza un consenso esplicito di tutte le parti coinvolte. Il rischio di violare i diritti degli utenti è elevato e le multe previste sono pesanti. Per questo motivo Apple ha preferito non abilitare la registrazione delle chiamate negli iPhone destinati al mercato europeo.

Come potrebbe essere sbloccato Live Translation in Europa

Per superare lo stop normativo, Apple potrebbe adottare diverse soluzioni. Una prima strada è quella di introdurre un consenso esplicito e dettagliato da parte dell’utente, con informative trasparenti sul trattamento della voce e sulla gestione dei dati, cosa come ovvio impossibile per una traduzione dal vivo (immaginate di andare da un venditore di fiori in India e chiedergli il consenso per tradurre quel che vi sta dicendo)

Un’altra possibilità è il trattamento locale dei dati, cioè elaborare la traduzione interamente sul dispositivo senza inviare informazioni ai server di Apple. Questo approccio, che riduce al minimo il rischio di trasferimenti transfrontalieri, andrebbe incontro sia ai requisiti del GDPR sia alle indicazioni dell’AI Act.

Apple potrebbe inoltre sottoporre il sistema a audit indipendenti, certificazioni e verifiche di sicurezza richieste dal nuovo quadro normativo europeo per le applicazioni di intelligenza artificiale classificate ad alto rischio. In tal modo sarebbe possibile dimostrare che Live Translation è conforme agli standard comunitari.

Infine, non si esclude un rilascio graduale paese per paese, magari iniziando con mercati dove le autorità di regolazione concedono più rapidamente l’autorizzazione, fino a un’attivazione completa a livello UE.

Requisiti tecnici

Per utilizzare Live Translation è necessario un iPhone aggiornato a iOS 26 – quindi dal modello 15 Pro in poi – e AirPods con firmware aggiornato. Oltre ai nuovi AirPods Pro 3, la funzione sarà compatibile anche con AirPods Pro 2 e AirPods 4 con ANC. Apple distribuirà il firmware in parallelo al lancio ufficiale di iOS 26, fissato per il 15 settembre.

Uno sguardo al futuro

Non ci sono certezze sui tempi di arrivo della funzione in Europa. Apple non ha rilasciato commenti e resta l’incognita sul dialogo con le autorità comunitarie. La tecnologia è pronta, ma non disponibile per milioni di utenti. L’auspicio è che il confronto tra Apple e Bruxelles porti a una soluzione nei prossimi mesi, aprendo la strada a una delle innovazioni più interessanti della nuova generazione di AirPods.