Gli sfondi personalizzabili su Google Meet ora sono disponibili per tutti

Si sapeva che a breve sarebbero arrivati gli sfondi personalizzati su Google Meet, ma adesso sono finalmente disponibili per tutti. Google ha iniziato a distribuire la funzionalità alla maggior parte dei suoi clienti. Al momento, gli sfondi personalizzati sono disponibili su Chrome OS, Windows e Mac, a condizione che si acceda a Meet tramite Chrome. Per sfruttare la funzionalità, non è necessario installare un’estensione o alcun software aggiuntivo, mentre si dovrà aspettare per usarla su smartphone; Google afferma che il supporto mobile “sarà presto disponibile”.

La libreria di sfondi personalizzati tra cui scegliere è davvero ampia, potendo decidere tra quelle messe a disposizione da Google, ma potendo anche caricare le proprie immagini. Nella raccolta predefinita si troveranno foto di uffici, paesaggi e sfondi astratti.

Come al solito, al momento potreste non essere ancora in grado di utilizzare sfondi personalizzati, poiché Google ha iniziato il roll out in queste ore, ma ci vorranno fino a sette giorni prima che tutti gli utenti possano accedere alla funzione. Gli sfondi personalizzati sono una delle funzionalità più popolari in Zoom, quindi non è una sorpresa vederla implementata su Meet.

Come sottolinea Google, gli sfondi personalizzati possono aiutare a mostrare meglio la propria personalità, oltre a nascondere l’ambiente corcostante. Una volta che la funzione è attiva, l’utente vedrà un’icona in basso a destra dell’interfaccia che permetterà di cambiare lo sfondo.

A questo indirizzo una guida su come utilizzare al meglio Google Meet.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google si parte da qui. Di seguito vi proponiamo una serie di articoli correlati all’argomento: