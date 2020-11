Per il CEO di Playstation la nuova PS VR è ancora lontana

Sony, che offre ai proprietari di PS VR un adattatore gratuito da utilizzare con la PS5, non sembra proprio positiva sull’attuale situazione della realtà virtuale. Anzi, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha confermato al Washington Post in un’intervista che “non ci sarà alcun balzo in avanti immediato” da parte dell’azienda in tema di realtà virtuale.

La società non ha parlato di hardware in particolare, ma in base a quanto detto, non è chiaro quando l’utente potrà aspettarsi una nuova generazione di PSVR. Ciò non significa che PlayStation stia facendo un passo indietro rispetto alla realtà virtuale. Ryan ha affermato che la società ritiene che la realtà virtuale “rappresenterà una componente significativa dell’intrattenimento interattivo”, anche se probabilmente non accadrà presto.

Penso che siamo a più di pochi minuti dal futuro della realtà virtuale. PlayStation crede nella realtà virtuale. Sony crede nella realtà virtuale e, a un certo punto, in futuro, la realtà virtuale rappresenterà una componente significativa dell’intrattenimento interattivo. Sarà quest’anno? No. Sarà il prossimo anno? No. Ma arriverà a un certo punto? Lo crediamo. E siamo molto soddisfatti di tutta l’esperienza che abbiamo acquisito con PlayStation VR e non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà in futuro

Inoltre, Ryan ha parlato delle speranze di Sony di aumentare il numero di abbonati a PlayStation Plus. L’azienda offrirà agli abbonati Plus su PS5 l’accesso a “20 giochi gratuiti per PS4 di alto livello” in modo che possano provare i vecchi titoli. Quando si tratta di giochi in arrivo per la sua console di prossima generazione, Ryan ha affermato che mettere tecnologie come “3D Audio e feedback tattile … nelle mani di un grande sviluppatore di giochi” porterà “l’immersività … al livello successivo”.

Ryan si aspetta anche più giochi con una ricca narrazione ed elementi narrativi, cosa che rende i titoli più realistici, e che PS5 è in grado di soddisfare.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.