Gli smartwatch Fossil Gen 6 consentono di scegliere Alexa al posto di Google

Curiosa, e per alcuni utile, la scelta di Fissil sugli ultimi smartwatch della propria linea: il brand permette adesso di scegliere Alexa come assistente digitale, al posto dell’Assistente Google. La disponibilità del nuovo assistente come default è disponibile sulla gamma Fossil Gen 6.

Come promesso a gennaio, gli smartwatch appartenenti alla Gen 6 di Fossil ora supportano ufficialmente la nuova app di Alexa. E’ sufficiente installarla per configurare l’assistente, così da avviarlo a partire dalla schermata principale, senza essere obbligati ad utilizzare quello di Google.

Si tratta di un aggiornamento davvero importante, ad esempio per chi ha in casa un ecosistema di dispositivi intelligenti basati sull’assistente di Amazon. In questo modo sarà possibile controllare le periferiche domestiche anche dal polso.

Questa è la prima app Alexa realizzata da Amazon per un dispositivo Wear OS, ha affermato Fossil. È disponibile per i modelli Fossil, Michael Kors e Skagen, con il produttore che promette di migliorarne le funzionalità nel tempo.

Alexa non sarà così conveniente come usare l’Assistente Google. Questo perché, per richiamare l’assistente, si dovrà comunque toccare lo schermo per invocarlo, mentre l’Assistente Google è disponibile semplicemente tenendo premuto il pulsante Home.

Si tratta, comunque, di un inizio, e potrebbe rendere Fossil Gen 6 allettante a chi è legato all’ecosistema Amazon, così da poterlo utilizzare senza dover necessariamente cambiare smartwatch.

Ricordiamo che gli smartphone Fossil Gen 6 sono disponibili anche su Amazon. Potete acquistarli a partire da questo indirizzo.