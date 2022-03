Apple Pay disponibile in Argentina e Perù

Anche gli utenti in Argentina e Perù ora possono sfruttare Apple Pay, lo strumento di pagamento in mobilità creato dalla Casa di Cupertino che consente di effettuare pagamenti contactless, utilizzando iPhone 6 e seguenti o un Apple Watch (di qualsiasi generazione) sia nei negozi fisici tramite il sensore NFC integrato, sia per pagamenti online sui siti web e le app supportate, anche tramite Mac ed iPad Air 2 e seguenti.

Mentre in Russia il servizio è stato bloccato, il rollout in nuove nazioni prosegue e – riferisce il sito Pisapapeles – Apple Pay in Argentina e Perù è ufficialmente supportato da 11 banche.

In Argentina le banche che supportano il servizio di pagamento, sono: Banco de Galicia S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., BBVA Argentina, Brubank e Industrial & Commercial Bank of China (ICBC); in Perù, sono: Credit Bank of Peru (BCP), BBVA Bank Peru. International Bank of Peru – Interbank, Rappi Bank Peru e Scotiabank Peru S.A.A.

Apple non ha al momento fatto nessun annuncio ufficiale (se ne era ad ogni modo parlato a gennaio) ma diversi utenti hanno ricevuto dai vari istituti le indicazioni che ora è possibile configurare Apple Pay nel Wallet su iPhone per effettuare pagamenti sicuri nei negozi, sui mezzi pubblici, nelle app e sui siti web che supportano Apple Pay, aggiungedo una carta di credito o debito.

Trovate una guida su come utilizzare Apple Pay in Italia a questo indirizzo. Nel nostro paese, tra i più recenti aggiornamenti alla piattaforma, il supporto alla PostePay.