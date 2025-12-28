Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Audio / Video / TV / Streaming » Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre
Audio / Video / TV / StreamingiGuida

Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre

Di Settimio Perlini
Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre - macitynet.it
Screenshot

Le feste di fine anno hanno un superpotere: trasformano anche un salotto normale in un posto dove succede qualcosa. E per farlo davvero, serve lo speaker giusto: non solo “volume”, ma anche praticità, autonomia, ingressi per microfoni per animazione e karaoke e – quando serve – luci per creare atmosfera senza dover montare mezza discoteca.

Grandi e piccoli, da sottofondo a karaoke: i modelli da prendere al volo

In questa iGuida di Macitynet trovate una selezione di speaker grandi e piccoli, adatti a tre scenari tipici: musica di sottofondo in famiglia, intrattenimento in casa con amici, feste più “serie” in spazi medi o piccoli locali.

Li abbiamo ordinati per fascia di prezzo e, per ciascuno, trovate una descrizione concreta delle funzioni che contano davvero a Capodanno: Bluetooth, batteria, resistenza all’acqua per chi vuole usarli anche all’esterno, ingressi, microfoni e modalità party.

Bonus: in fondo trovate anche un accessorio luci che non suona… ma fa atmosfera.

Compatti e “sempre utili”  per musica di sottofondo o intrattenimento semplice

Marshall Emberton II

Suono a 360°, compatto, robusto e facilissimo.

Se volete uno speaker piccolo ma “serio”, Emberton II è il classico che non sbaglia: lo appoggiate sul tavolo e riempie l’ambiente con un suonp perfetto sia come sottofondo elegante sia per alzare un po’ il ritmo quando la serata si scalda. È pensato per essere portatile davvero: autonomia dichiarata lunga e impermeabilità IPX7, quindi non vi fate venire ansie se finisce vicino a bicchieri o a un lavello affollato. Non è uno speaker karaoke (niente microfoni), ma per musica in casa, in cucina, in terrazza o in una stanza media è una scelta “plug & play”: accendete, collegate, via.

Sto caricando altre schede...

RockJam Karaoke Superkit (50W) con 2 microfoni

Karaoke pronto: due microfoni e sistema PA.

Quando la parola d’ordine è “karaoke”, questo piccolo kit RockJam vi semplifica la vita: non dovete impazzire tra accessori, perché nasce proprio come piccola postazione tutto-in-uno. La potenza è adatta a una festa in salotto o in taverna, e i due microfoni inclusi vi permettono di fare duetti, sfide e chiamata/riposta senza turni infiniti. La connettività Bluetooth vi consente di usare lo smartphone come sorgente, mentre l’impostazione “PA” è più da intrattenimento attivo che da ascolto audiophile. Se volete animare la serata con voce, giochi musicali e un po’ di show, è una soluzione concreta e immediata.

Sto caricando altre schede...

JBL Charge 6

Portatile robusto: tanta autonomia e suono “da festa”.

Charge 6 è lo speaker “da compagnia” che funziona in mille contesti: lo portate in cucina, in bagno, in terrazza, e regge bene anche quando a Capodanno la casa è un campo base. Il punto forte è l’autonomia (fino a 28 ore dichiarate) e la robustezza, con protezione elevata contro acqua e polvere. In più, entra nel mondo JBL più recente con funzioni di collegamento multi-speaker (Auracast, dove disponibile) per fare più rumore senza complicazioni. Non è un karaoke box (niente microfoni), ma per playlist, sottofondo “presente” e piccole feste è una delle scelte più sensate: suona bene, non vi lascia a metà serata e lo gestite tutto da smartphone.

Sto caricando altre schede...

Karaoke & party “da casa”

Trevi XFest XF 650 KB (100W) con microfono

Party speaker con microfono, TWS e tanti ingressi.

Questo Trevi è il classico “accendo e parte la festa”: 100W dichiarati, formato da party speaker e un’idea precisa in testa – farvi ballare e cantare senza dover collegare altro. Ha microfono dinamico incluso per karaoke e annunci improvvisati, oltre a ingressi USB, microSD e AUX per gestire musica anche senza Bluetooth (comodo quando qualcuno arriva con chiavetta o playlist offline). La funzione TWS vi permette di abbinare due unità compatibili per un suono più ampio, utile in ambienti medi. È perfetto per feste domestiche, compleanni, brindisi lunghi e musica “presente” anche come sottofondo, con controlli pratici e un’impostazione pensata per l’intrattenimento.

Sto caricando altre schede...

JYX Cassa Karaoke con 2 microfoni wireless

Duetti wireless, luci festa e tanti ingressi.

Se volete il karaoke “senza fili” (e senza cavi che diventano trappole in mezzo alla gente), la cassa JYX con due microfoni wireless è centrata: la usate per cantare, giocare e intrattenere anche bambini e amici senza dover organizzare un palco. Di solito offre più modi di riproduzione (Bluetooth, USB/TF, AUX) e luci LED colorate per dare subito atmosfera. La cosa interessante è la logica “party box” in piccolo: volume moderato ma pieno, facile da spostare, autonomia per una serata, e possibilità di creare più scena con modalità tipo TWS/accoppiamento. È lo speaker da salotto-taverna: non serve “pro”, serve divertimento.

Sto caricando altre schede...
Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre - macitynet.it
Lo speaker di LG è adatto anche a feste all’aperto – macitynet.it

LG xboom Stage301

Party portatile LG: IPX4, karaoke, chitarra e LED.

LG xboom Stage301 è pensato per chi vuole uno speaker da festa “vero”, ma ancora gestibile in casa e facile da portare. Ha impermeabilità IPX4 (quindi ok anche su balcone o in giardino se l’umidità sale), autonomia dichiarata fino a 12 ore e un’impostazione karaoke/party: ingresso per microfono e, cosa rara in questa fascia, anche indicazioni dedicate per strumenti come la chitarra. Le luci/indicatori LED aiutano a dare clima e a far capire che non è solo una “cassa Bluetooth”, ma un oggetto da intrattenimento. È ideale in ambienti medi: soggiorno grande, taverna, sala hobby o piccoli eventi privati, dove volete musica piena e un minimo di performance.

Sto caricando altre schede...

Più grandi, per gruppi numerosi e spazi medi

Ibiza PORT8VHF-BT (8″) con 2 microfoni

PA a batteria: due microfoni, trolley e ingressi.

Qui si entra nel mondo “mini impianto”: Ibiza PORT8VHF-BT è una cassa amplificata a batteria con struttura da trolley (maniglia e ruote), pensata per feste in spazi medi, piccoli locali, sale parrocchiali, palestre, eventi all’aperto e serate dove serve anche la voce. Nella confezione trovate due microfoni (uno a filo e uno VHF wireless), telecomando e copertura protettiva, e avete connettività ampia: Bluetooth, USB, SD e ingressi line-in/line-out, oltre a ingressi microfono e persino chitarra. Interessante anche la funzione VOX, che abbassa automaticamente la musica quando parlate o cantate. Autonomia tipica 4–6 ore a seconda del volume: perfetta per “la serata”, non per una settimana ma c’è sempre l’alimentazione di rete!

Sto caricando altre schede...
Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre - macitynet.it
La mostruosa capacità di collegamento dei modelli IBiza – macitynet.it

Ibiza PORT10VHF-BT (10″) con 2 microfoni

Ancora più “evento”: woofer 10″, più potenza e voce.

Se l’8 pollici vi sta stretto, la versione PORT10VHF-BT aggiunge più corpo e pressione sonora grazie al woofer da 10″ e una potenza massima dichiarata più alta (500W max), mantenendo la filosofia “tutto incluso”: microfono cablato + microfono VHF wireless, telecomando e copertura protettiva. È la cassa che scegliete quando volete far ballare davvero o gestire un gruppo numeroso senza dover ricorrere a un impianto fisso. Anche qui trovate Bluetooth e lettori/ingressi (USB/SD/line), utili per playlist, basi karaoke e interventi al microfono. La batteria è pensata per reggere una festa (circa 5–7 ore dichiarate), con formato trolley che rende il trasporto banale anche a fine serata.

Sto caricando altre schede...

Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre - macitynet.it

JBL Professional IRX108BT

Diffusore PA JBL: Bluetooth e approccio semi-pro.

Quando la festa è “seria” o volete uno speaker che possa servire anche per eventi, presentazioni e piccole performance, IRX108BT è un diffusore PA JBL pensato per essere affidabile e potente senza diventare ingestibile. Il Bluetooth vi permette di usarlo anche come sorgente rapida da smartphone, ma la logica è quella del live: volume alto, proiezione sonora e resa più controllata rispetto alle party box con luci. È adatto a spazi medi, piccoli locali e feste dove serve che la musica “arrivi” anche a chi sta lontano. Se abbinate un microfono o una piccola sorgente esterna (mixer o controller), vi costruite un setup flessibile: dall’aperitivo con sottofondo pulito al momento “dance” senza impastare tutto.

Sto caricando altre schede...

Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre - macitynet.itTop di gamma portatili (quando volete spingere)

JBL PartyBox Encore 2

PartyBox compatta: microfono incluso e AI Sound Boost.

JBL PartyBox Encore 2 è la scelta “Capodanno senza scuse”: dimensioni ancora gestibili, ma impostazione da festa vera, con microfono wireless incluso per karaoke e intrattenimento. L’autonomia dichiarata arriva a 15 ore, utile se volete evitare ricariche nervose, e la protezione IPX4 vi fa stare tranquilli in ambienti movimentati (spruzzi, bicchieri, cucina operativa). Dentro c’è la logica JBL più recente: suono “Pro” con AI Sound Boost e possibilità di connessione multi-speaker via Auracast, così potete espandere l’impianto se il gruppo cresce o se fate festa in più stanze. È perfetta in spazi piccoli e medi, dove volete bassi, presenza e un minimo di show senza passare a sistemi PA ingombranti.

Sto caricando altre schede...

JBL Boombox 3 Wi-Fi

Boombox “muscolosa”: Wi-Fi, Bluetooth, IP67 e Atmos.

Se per voi “festa” significa bassi profondi e volume senza fatica, Boombox 3 Wi-Fi è un animale diverso: grande, robusta e pensata per riempire spazi importanti, anche all’aperto. Oltre al Bluetooth aggiunge il Wi-Fi e il supporto a funzioni avanzate tramite app, con una dotazione che include anche audio 3D/Dolby Atmos (dove supportato), e una resistenza IP67 contro acqua e polvere che la rende perfetta per terrazze e giardini. L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore: la caricate, la mettete lì e vi dimenticate della batteria fino al giorno dopo. Non è una karaoke box con microfoni, ma come “motore musicale” per party è una delle soluzioni più solide e scenografiche.

Sto caricando altre schede...

Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre - macitynet.itExtra che fanno atmosfera (non è uno speaker, ma vale oro a Capodanno)

JBL PartyLight Beam

Proiettore luci: sincronizza la stanza con la musica.

Questo non è uno speaker, ma è esattamente il tipo di “trucco” che salva il Capodanno: PartyLight Beam è un proiettore luci LED che crea giochi di luce su pareti e soffitto e può sincronizzarsi con le JBL PartyBox via wireless (Auracast), oppure lavorare anche da solo grazie al microfono integrato e all’algoritmo di rilevamento musicale. In pratica: mettete musica, lui capisce il ritmo e anima l’ambiente senza dover comprare un kit DJ. È pensato per coprire stanze ampie con show luminosi regolabili da app (intensità, velocità, movimento). Se avete già una cassa “seria” e volete farla sembrare una festa vera, questo accessorio è tra i più efficaci e meno impegnativi.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Satechi USB4, espande il Mac mini con SSD NVMe 40 Gbps, sconto da 50 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.