Gli Speaker per le vostre feste di Capodanno che arrivano prima del 31 Dicembre

Le feste di fine anno hanno un superpotere: trasformano anche un salotto normale in un posto dove succede qualcosa. E per farlo davvero, serve lo speaker giusto: non solo “volume”, ma anche praticità, autonomia, ingressi per microfoni per animazione e karaoke e – quando serve – luci per creare atmosfera senza dover montare mezza discoteca.

Grandi e piccoli, da sottofondo a karaoke: i modelli da prendere al volo

In questa iGuida di Macitynet trovate una selezione di speaker grandi e piccoli, adatti a tre scenari tipici: musica di sottofondo in famiglia, intrattenimento in casa con amici, feste più “serie” in spazi medi o piccoli locali.

Li abbiamo ordinati per fascia di prezzo e, per ciascuno, trovate una descrizione concreta delle funzioni che contano davvero a Capodanno: Bluetooth, batteria, resistenza all’acqua per chi vuole usarli anche all’esterno, ingressi, microfoni e modalità party.

Bonus: in fondo trovate anche un accessorio luci che non suona… ma fa atmosfera.

Compatti e “sempre utili” per musica di sottofondo o intrattenimento semplice

Suono a 360°, compatto, robusto e facilissimo.

Se volete uno speaker piccolo ma “serio”, Emberton II è il classico che non sbaglia: lo appoggiate sul tavolo e riempie l’ambiente con un suonp perfetto sia come sottofondo elegante sia per alzare un po’ il ritmo quando la serata si scalda. È pensato per essere portatile davvero: autonomia dichiarata lunga e impermeabilità IPX7, quindi non vi fate venire ansie se finisce vicino a bicchieri o a un lavello affollato. Non è uno speaker karaoke (niente microfoni), ma per musica in casa, in cucina, in terrazza o in una stanza media è una scelta “plug & play”: accendete, collegate, via.

Karaoke pronto: due microfoni e sistema PA.

Quando la parola d’ordine è “karaoke”, questo piccolo kit RockJam vi semplifica la vita: non dovete impazzire tra accessori, perché nasce proprio come piccola postazione tutto-in-uno. La potenza è adatta a una festa in salotto o in taverna, e i due microfoni inclusi vi permettono di fare duetti, sfide e chiamata/riposta senza turni infiniti. La connettività Bluetooth vi consente di usare lo smartphone come sorgente, mentre l’impostazione “PA” è più da intrattenimento attivo che da ascolto audiophile. Se volete animare la serata con voce, giochi musicali e un po’ di show, è una soluzione concreta e immediata.

Portatile robusto: tanta autonomia e suono “da festa”.

Charge 6 è lo speaker “da compagnia” che funziona in mille contesti: lo portate in cucina, in bagno, in terrazza, e regge bene anche quando a Capodanno la casa è un campo base. Il punto forte è l’autonomia (fino a 28 ore dichiarate) e la robustezza, con protezione elevata contro acqua e polvere. In più, entra nel mondo JBL più recente con funzioni di collegamento multi-speaker (Auracast, dove disponibile) per fare più rumore senza complicazioni. Non è un karaoke box (niente microfoni), ma per playlist, sottofondo “presente” e piccole feste è una delle scelte più sensate: suona bene, non vi lascia a metà serata e lo gestite tutto da smartphone.

Karaoke & party “da casa”

Party speaker con microfono, TWS e tanti ingressi.

Questo Trevi è il classico “accendo e parte la festa”: 100W dichiarati, formato da party speaker e un’idea precisa in testa – farvi ballare e cantare senza dover collegare altro. Ha microfono dinamico incluso per karaoke e annunci improvvisati, oltre a ingressi USB, microSD e AUX per gestire musica anche senza Bluetooth (comodo quando qualcuno arriva con chiavetta o playlist offline). La funzione TWS vi permette di abbinare due unità compatibili per un suono più ampio, utile in ambienti medi. È perfetto per feste domestiche, compleanni, brindisi lunghi e musica “presente” anche come sottofondo, con controlli pratici e un’impostazione pensata per l’intrattenimento.

Duetti wireless, luci festa e tanti ingressi.

Se volete il karaoke “senza fili” (e senza cavi che diventano trappole in mezzo alla gente), la cassa JYX con due microfoni wireless è centrata: la usate per cantare, giocare e intrattenere anche bambini e amici senza dover organizzare un palco. Di solito offre più modi di riproduzione (Bluetooth, USB/TF, AUX) e luci LED colorate per dare subito atmosfera. La cosa interessante è la logica “party box” in piccolo: volume moderato ma pieno, facile da spostare, autonomia per una serata, e possibilità di creare più scena con modalità tipo TWS/accoppiamento. È lo speaker da salotto-taverna: non serve “pro”, serve divertimento.

Party portatile LG: IPX4, karaoke, chitarra e LED.

LG xboom Stage301 è pensato per chi vuole uno speaker da festa “vero”, ma ancora gestibile in casa e facile da portare. Ha impermeabilità IPX4 (quindi ok anche su balcone o in giardino se l’umidità sale), autonomia dichiarata fino a 12 ore e un’impostazione karaoke/party: ingresso per microfono e, cosa rara in questa fascia, anche indicazioni dedicate per strumenti come la chitarra. Le luci/indicatori LED aiutano a dare clima e a far capire che non è solo una “cassa Bluetooth”, ma un oggetto da intrattenimento. È ideale in ambienti medi: soggiorno grande, taverna, sala hobby o piccoli eventi privati, dove volete musica piena e un minimo di performance.

Più grandi, per gruppi numerosi e spazi medi

PA a batteria: due microfoni, trolley e ingressi.

Qui si entra nel mondo “mini impianto”: Ibiza PORT8VHF-BT è una cassa amplificata a batteria con struttura da trolley (maniglia e ruote), pensata per feste in spazi medi, piccoli locali, sale parrocchiali, palestre, eventi all’aperto e serate dove serve anche la voce. Nella confezione trovate due microfoni (uno a filo e uno VHF wireless), telecomando e copertura protettiva, e avete connettività ampia: Bluetooth, USB, SD e ingressi line-in/line-out, oltre a ingressi microfono e persino chitarra. Interessante anche la funzione VOX, che abbassa automaticamente la musica quando parlate o cantate. Autonomia tipica 4–6 ore a seconda del volume: perfetta per “la serata”, non per una settimana ma c’è sempre l’alimentazione di rete!

Ancora più “evento”: woofer 10″, più potenza e voce.

Se l’8 pollici vi sta stretto, la versione PORT10VHF-BT aggiunge più corpo e pressione sonora grazie al woofer da 10″ e una potenza massima dichiarata più alta (500W max), mantenendo la filosofia “tutto incluso”: microfono cablato + microfono VHF wireless, telecomando e copertura protettiva. È la cassa che scegliete quando volete far ballare davvero o gestire un gruppo numeroso senza dover ricorrere a un impianto fisso. Anche qui trovate Bluetooth e lettori/ingressi (USB/SD/line), utili per playlist, basi karaoke e interventi al microfono. La batteria è pensata per reggere una festa (circa 5–7 ore dichiarate), con formato trolley che rende il trasporto banale anche a fine serata.

Diffusore PA JBL: Bluetooth e approccio semi-pro.

Quando la festa è “seria” o volete uno speaker che possa servire anche per eventi, presentazioni e piccole performance, IRX108BT è un diffusore PA JBL pensato per essere affidabile e potente senza diventare ingestibile. Il Bluetooth vi permette di usarlo anche come sorgente rapida da smartphone, ma la logica è quella del live: volume alto, proiezione sonora e resa più controllata rispetto alle party box con luci. È adatto a spazi medi, piccoli locali e feste dove serve che la musica “arrivi” anche a chi sta lontano. Se abbinate un microfono o una piccola sorgente esterna (mixer o controller), vi costruite un setup flessibile: dall’aperitivo con sottofondo pulito al momento “dance” senza impastare tutto.

Top di gamma portatili (quando volete spingere)

PartyBox compatta: microfono incluso e AI Sound Boost.

JBL PartyBox Encore 2 è la scelta “Capodanno senza scuse”: dimensioni ancora gestibili, ma impostazione da festa vera, con microfono wireless incluso per karaoke e intrattenimento. L’autonomia dichiarata arriva a 15 ore, utile se volete evitare ricariche nervose, e la protezione IPX4 vi fa stare tranquilli in ambienti movimentati (spruzzi, bicchieri, cucina operativa). Dentro c’è la logica JBL più recente: suono “Pro” con AI Sound Boost e possibilità di connessione multi-speaker via Auracast, così potete espandere l’impianto se il gruppo cresce o se fate festa in più stanze. È perfetta in spazi piccoli e medi, dove volete bassi, presenza e un minimo di show senza passare a sistemi PA ingombranti.

Boombox “muscolosa”: Wi-Fi, Bluetooth, IP67 e Atmos.

Se per voi “festa” significa bassi profondi e volume senza fatica, Boombox 3 Wi-Fi è un animale diverso: grande, robusta e pensata per riempire spazi importanti, anche all’aperto. Oltre al Bluetooth aggiunge il Wi-Fi e il supporto a funzioni avanzate tramite app, con una dotazione che include anche audio 3D/Dolby Atmos (dove supportato), e una resistenza IP67 contro acqua e polvere che la rende perfetta per terrazze e giardini. L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore: la caricate, la mettete lì e vi dimenticate della batteria fino al giorno dopo. Non è una karaoke box con microfoni, ma come “motore musicale” per party è una delle soluzioni più solide e scenografiche.

Extra che fanno atmosfera (non è uno speaker, ma vale oro a Capodanno)

Proiettore luci: sincronizza la stanza con la musica.

Questo non è uno speaker, ma è esattamente il tipo di “trucco” che salva il Capodanno: PartyLight Beam è un proiettore luci LED che crea giochi di luce su pareti e soffitto e può sincronizzarsi con le JBL PartyBox via wireless (Auracast), oppure lavorare anche da solo grazie al microfono integrato e all’algoritmo di rilevamento musicale. In pratica: mettete musica, lui capisce il ritmo e anima l’ambiente senza dover comprare un kit DJ. È pensato per coprire stanze ampie con show luminosi regolabili da app (intensità, velocità, movimento). Se avete già una cassa “seria” e volete farla sembrare una festa vera, questo accessorio è tra i più efficaci e meno impegnativi.

