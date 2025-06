Satechi USB4 per SSD NVMe espande il Mac mini con memoria a 40 Gbps

Satechi ha presentato un nuovo case esterno per SSD NVMe che unisce stile, prestazioni e attenzione ai dettagli. Il nuovo USB4 Slim NVMe SSD Enclosure è progettato per offrire velocità altissime con un design sottile in alluminio che richiama i colori del Mac mini, a cui si ispira anche per forma e proporzioni.

Velocità USB4 fino a 40 Gbps

Il cuore tecnico del prodotto è l’interfaccia USB4 che permette di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. Una specifica importante e perfetta per gestire file video in 4K, esportazioni di progetti audio o grandi raccolte fotografiche.

All’interno è possibile installare SSD NVMe M.2 in formato 2230, 2242, 2260 e 2280, fino a una capacità massima di 8 TB. Non è invece compatibile con SSD a doppia faccia o dotati di dissipatore di calore, una precisazione importante per chi acquista modelli ad alte prestazioni già “pronti” per il gaming.

Dettagli curati, raffreddamento incluso

A differenza di altri enclosure di fascia più economica, il case di Satechi integra una struttura di raffreddamento passivo, con pad termico e feritoie per la dissipazione. Non c’è bisogno di strumenti per il montaggio: la base si apre ruotandola e all’interno c’è anche uno spazio dedicato al cavo USB-C, che viene fornito nella confezione.

Il design completamente in alluminio aiuta a mantenere le temperature sotto controllo e rende il prodotto particolarmente robusto. La compatibilità è estesa: oltre a Mac e iPad, funziona perfettamente anche con PC dotati di USB-C, Thunderbolt 3 o 4.

Prezzo e disponibilità

Il Satechi USB4 Slim NVMe SSD Enclosure è già disponibile al prezzo di 119,99 dollari. Al momento si trova solo sul sito ufficiale di Satechi, satechi.net, ma l’azienda ha anche una presenza consolidata su Amazon Italia, dove commercializza la maggior parte dei suoi accessori USB-C e docking station: è verosimile che il nuovo case arriverà presto anche lì.